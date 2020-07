El oficialismo repudió la agresión contra la intendenta Zenteno

Ayer, trascendió una denuncia realizada por el capataz de la delegación de Las Esquinas, en el departamento Valle Viejo, donde acusó a un vecino de esa localidad de agredirlo físicamente cuando se encontraba acompañando a la intendenta Susana Zenteno, en una entrega de módulos alimentarios, elementos de higiene y folletos. En ese marco, se señaló que incluso la agresión, al menos verbal, también fue en contra de la jefa comunal.

Si bien la persona sindicada como autora de las agresión, Cristian Moreira, negó las acusaciones en su contra, desde el oficialismo departamental y provincial repudiaron lo sucedido en esa localidad chacarera.

“Repudio cualquier acto de violencia, más aún contra una mujer, tenemos que erradicar estas conductas, mucha fuerza Susana Zenteno”, escribió en Facebook el ministro de Comunicación, Guillermo Andrada.

Por su parte, el diputado Corpacci tipeó en la misma red social: “No se puede tolerar, ni una comunidad puede permitir que ocurran hechos de violencia contra ninguna persona, mucho menos contra una mujer, con una funcionaria pública que está todos los días viendo cómo hacer para mejorar su municipio. Puede gustarte o no, podés compartir lo partidario o no, pero nadie puede negar que la mayoría de los que ocupamos cargos públicos estamos todos los días bregando por un bienestar para todos. Mi apoyo, solidaridad, a la querida compañera Susana Zenteno y a su equipo. Mi deseo es que seamos una sociedad mejor y más educada”.

“El ataque a la mujer, la falta de respeto y los agravios deben ser condenados y repudiados por todos los que tenemos responsabilidades políticas como así también por los hombres y mujeres de nuestro departamento. Realmente me sorprende el grado de violencia de los ODIADORES SERIALES, que dejan en claro que les molesta el accionar, a la hora de ayudar a quien lo necesita”, escribió por su parte el concejal peronista, Sergio Figueroa.