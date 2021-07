El papá de Solange Musse, indignado con la foto de Mayra Mendoza y Cristina Kirchner: Da asco

Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, publicó fotos en Twitter junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras ser operada por un tumor benigno que tenía en el cuello en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

“Ya estoy de alta recuperándome en casa. La operación salió muy bien, solo me queda recobrar la movilidad de la cara porque tengo paresia (ausencia parcial de movimiento voluntario) como consecuencia del tipo de operación, pero en unos días y con ejercicios voy a estar bien, volviendo a sonreír”, contó Mendoza, en un hilo de tuits donde incluyó fotos.

El gesto generó un profundo repudio en las redes sociales y miles de usuarios criticaron que estaban sin distanciamiento ni barbijo, y que no están permitidas las visitas familiares en hospitales debido a la pandemia.

Sobre esto se manifestóPablo Musse, papá de Solange y protagonista en primera persona del dolor por no poder despedir a un ser querido.

"Da asco esto que pasa", dijo. "Tenemos que seguir cumpliendo los protocolos, sigue falleciendo gente y realmente es la casta política la única que tiene derecho a todo: a vacunarse, a viajar, a entrar y salir del país. El resto, nada", dijo también aludiendo a las imágenes de Ginés González García en Europa.

"Este Gobierno avasalló todos los derechos y van a seguir igual", agregó.

E hizo referencia a Solange, su hija enferma terminal de cáncer a quien no pudo despedir debido a las restricciones: "Para mí, hubiera sido todo despedirme. Hasta ella pidió en los medios, que me necesitaba, que quería un abrazo.

"No entiendo por qué tanto protocolo, porque ellos no lo respetaban. No entiendo esta casta política, de ambos lados son iguales", concluyó. (Fuente Cadena 3)