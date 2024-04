El presidente Javier Milei dejará de volar en líneas comerciales

La decisión del Gobierno de volver a utilizar la flota presidencial para los viajes oficiales trae aparejado un nuevo esquema de seguridad, con operativos específicos. Hasta la fecha, el presidente Javier Milei se movilizaba en vuelos comerciales para ahorrar dinero. Ahora, el nuevo esquema demanda otros esfuerzos.

Por recomendación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Milei volverá a utilizar vuelos privados. La situación internacional por el ataque de Irán a Israel y la toma de posición del Presidente motivaron a a sugerir el cambio en la rutina del mandatario.

De los tres aviones de la flota presidencial, Milei tiene disponible para uso solo el Learjet 60SE. El Boeing 757-256 tiene pendiente una revisión grande, el check C, y el B. 737-500 está corto de horas de vuelo. Pero hay otros inconvenientes: el Learjet es de corta distancia, por lo que no es adecuado para viajes internacionales. Y además, los pilotos de los dos Boeing todavía no renovaron sus licencias.

Cómo será el operativo de seguridad de los vuelos privados de Milei

En el caso de los viajes externos, cada vez que Milei tome un vuelo privado llevará un equipo de 5 policías y 4 integrantes de Casa Militar. El personal es acotado porque el país anfitrión se encarga de la seguridad de los mandatarios. De los policías, 3 están en puesto suite, es decir, supervisando en tramos de 8 horas cada uno la habitación del presidente. De los de Casa Militar, dos hacen lobby y otros dos acompañan siempre al primer mandatario.

Para viajes internos, se aumenta el personal porque la seguridad del presidente depende 100% de Casa Militar. El próximo viaje de Milei es a Bariloche para participar del Foro de Llao Llao. Allí se estima que viajen alrededor de 30 personas, entre Casa Militar y la policía.

En estos casos, el protocolo es el siguiente: la avanzada analiza el terreno y le pide a Casa Militar lo que necesiten mediante licitaciones. Pueden ser explosivos, vallados, equipos, snipers, etc. En el avión, viajan con el Presidente el jefe de custodio y el médico presidencial.