El Presidente bajó a Taiana y a Valdés del viaje a México, por participar de la vacunación VIP

Jorge Taiana y Eduardo Valdés quedaron involucrados en la polémica, que este viernes derivó en la salida del ministro Ginés González García del Gobierno.

Según supo NA de fuentes oficiales, la decisión de bajarlos del viaje fue del propio mandatario nacional, quien le solicitó la renuncia al titular de la cartera sanitaria.

Valdés justificó la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 precisamente a la situación de que debía viajar al exterior.

"Le pregunté al ministro de Salud si me podía vacunar porque tenía que viajar a México. Primero me mandó al (Hospital) Posadas y luego al Ministerio de Salud. Me llamó el propio ministro", dijo Valdés, quien señaló que nunca pensó que estaba haciendo "algo ilegal".

Por su parte, el interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, tras conocerse el escándalo, dispuso bajar del viaje a México a las diputadas Carmen Polledo y Jimena Latorre, que habían sido invitadas por el Ejecutivo.