El PRO se sumó a las críticas contra Jalil: aseguran que el mandatario tiene desprecio por la democracia

Las declaraciones del gobernador Raúl Jalil respecto a que la "gente está harta de la política" continúa despertando polémica, esta vez los diputados provinciales que integran el bloque del PRO Catamarca emitieron un comunicado cuestionando los dichos del mandatario e instándolo al diálogo democrático y el respeto por la institucionalidad.

“Estamos convencidos que a través de la política, de la buena política, es que vamos a encontrar soluciones, como ser la provincia con mayor indigencia del NOA, lo que significa que hay miles y miles de comprovincianos que no ganan lo suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias y eso, para Catamarca, es una tragedia. Nuestra gente está cansada de no contar con un servicio de Salud digno; está cansada de que la juventud no tenga un horizonte de progreso y superación”, versa el escrito.

En el documento, que lleva la rúbrica del presidente del PRO Catamarca Enrique Cesarini lamentaron las frases y afirman que “Lo que vemos es que una vez más, el Gobernador demostró su desprecio a la democracia”.

Al igual que sus pares del Juntos por el Cambio, el PRO recogió el guante y redobló la apuesta dejando en claro la necesidad de avanzar en la construcción de consenso político a fin de debatir políticas públicas, en serio. “Es una falta de respeto no sólo a la oposición, sino también a los catamarqueños que representamos; nosotros exigimos un diálogo honesto y genuino, no una maniobra para disipar atropellos institucionales como lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, cuando aprobaron acuerdos mineros muy poco claros", respondieron en alusión a la ironía de Jalil de que él pagará el desayuno para que la oposición concurra a Casa de Gobierno para debatir la agenda legislativa.

"Las Políticas de Estado, no pueden ser tratadas entre gallos y medianoche y bajo atropellos inaceptables; deben contar con consensos y acuerdos y para ello es necesario el diálogo político, no un desayuno; de otra forma estamos frente a un gobernador que confunde administrar el Estado con gerenciar una empresa privada”, expresó el PRO en el documento.