El test PCR al presidente dio positivo y se terminó de confirmar el contagio

El presidente de La Nación, Alberto Fernández, anunció que el resultado antígeno realizado este viernes le dio positivo a COVID. En el día de hoy, la Unidad Médica Presidencial le realizó el test PCR y también le dio positivo.

"Se confirma el diagnóstico de infección por COVID-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida”, parte del comunicado de la UMP.

El presidente está bajo monitoreo médico permanente donde se conoció que en primer presentaba una leve fiebre y dolor de cabeza. En las próximas horas se conocerán más partes médicos.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo”, había dicho Fernández en su publicación. Allí agregó: “Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”.