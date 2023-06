El Tolar se acerca a su sueño: Se firmó el contrato para la finalización del camino esperado durante años

El gobernador Raúl Jalil participó de la firma de contrato para la finalización de la apertura del camino a El Tolar, un anhelo histórico de toda esta comunidad originaria de Belén.

La rúbrica de contrato se realizó entre el ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, el director general de Vialidad Provincial, Lucas Poliche, y el representante de la empresa Astori Construcciones, quien estará a cargo de esta nueva etapa de la obra.

Esta etapa de la importante obra, que cuenta con financiación nacional, consiste en la apertura de traza y conformación de superficie en el tramo que va desde el kilómetro 10 hasta el kilómetro 25 del nuevo camino que se construye en empalme Ruta Nacional 40-Asampay-El Tolar.

Ramón Enrique Gordillo, cacique de la comunidad originaria El Tolar, también participó del acto de firma de contrato para esta nueva fase de la obra. Agradeció al gobernador Raúl Jalil manifestando: “este es un día de fiesta porque se firmó la última etapa de la apertura del camino. Estamos muy contentos con nuestro Gobernador y como digo siempre, este es el único gobierno que llegó a los rinconcitos más profundos de nuestra Catamarca”, afirmó.

Luego, Gordillo recordó que este camino era un anhelo de muchos años y que muchos les dijeron que no era posible concretarlo. Expresó al respecto: “Tantos años hemos luchado y el camino no ha sido fácil de conseguir. Valió la pena tantas horas de caminata y de frío. Muchos nos hacían creer que el sueño de este camino no era posible, pero gracias a que el Gobernador siempre nos tuvo en cuenta, hoy nuestro sueño está más cerca de concretarse”, concluyó.

La construcción del camino a El Tolar comprende un recorrido de 25 kilómetros en montaña, y tiene como objetivo brindar una vía de acceso segura y óptima a la comunidad de 90 personas entre niños y adultos que viven allí.

Se debe recordar que el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Infraestructura y Vialidad Provincial, avanzó con la apertura de traza y conformación de superficie de los primeros 10 kilómetros del camino de montaña a media ladera en el Norte de Belén. La apertura de traza tiene un ancho de calzada de 6,70 m, además se realizan banquinas, muros de contención, obras de arte, alcantarillas, entre otras intervenciones.

También estuvieron presentes la ministra de Economía, Alejandra Nazareno; el jefe de Ingenieros de Vialidad Provincial, José Leiva, y otros representantes de la comunidad de El Tolar.