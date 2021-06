Elecciones 2021: Cristina Kirchner tiene peor imagen que Macri en la provincia de Buenos Aires

Por primera vez la vicepresidenta ?y exjefa del Estado? Cristina Kirchner tiene peor imagen que el expresidente Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires. El dato fue provisto hoy por Mariel Fornoni, socia directora de la consultora Management & Fit, en el marco del 38º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En un panel moderado por el secretario general de Redacción y director de Contenidos de LA NACION, José del Rio, en el cual también participó el director de Poliarquía Consultores, Eduardo Fidanza, los analistas coincidieron en que la situación económica será un factor determinante en los resultados de las elecciones de medio término y que no es buena la valoración general del Frente de Todos.

“Es una novedad que Cristina tenga más imagen negativa que Macri, porque es el bastión del kirchnerismo”, afirmó Fornoni durante el evento, y explicó que la vicepresidenta “ha perdido consenso en la Provincia sobre todo porque se la ha visto ausente en temas urgentes” que preocupan a los bonaerenses.

Según sostuvo la analista, además, la valoración pública del gobernador Axel Kicillof es “muy mala” y está vinculada a una pérdida de confianza hacia su gestión. “El 60% de los bonaerenses no tiene confianza en que el gobierno pueda solucionar temas vinculados a la economía, la educación y la inflación”, indicó Fornoni, tras afirmar que siete de cada diez argentinos creen que la situación es mala y que va a empeorar en los próximos meses. “Cuando empezó la cuarentena había una inquietud hacia un nuevo liderazgo, que era muy fuerte, la gente tenía mucha confianza; pero hoy lo más grave que la pasa el gobierno bonaerense es la desconfianza”, agregó.

En este marco, la directora de Management & Fit nombró a algunos de los referentes de la oposición que aparecen con mejor imagen que el oficialismo en la provincia de Buenos Aires; entre ellos, Horacio Rodríguez Larreta; María Eugenia Vidal y el senador Martín Lousteau. “Hay un revalorización de la moderación”, remarcó la analista.

En base a datos relevados por su consultora, Fornoni afirmó que los bonaerenses “han valorado mucho más la gestión de Rodríguez Larreta que la de Kicillof”, y esto ha tenido que ver con el tema educativo, que, según sondeos, ha puesto la balanza provincial a favor de la oposición. “Más de un 60% valora la presencialidad de las clases”, aseguró. Hoy, los números de Management & Fit indican que Juntos por el Cambio mide tres puntos por encima del Frente de Todos en el territorio que gestiona el exministro de Economía.

El caso de Vidal

Con la mira en la ventaja prematura de Juntos por el Cambio en la provincia, Fornoni advirtió que Vidal no sería una buena candidata para reincidir en el distrito. Y justificó: “Poner a Vidal como candidata donde perdió hace un año y medio por 14 puntos es llevar la campaña a discutir una gestión contra otra [Kicillof vs Vidal]. La campaña trata de otra cosa, de validar o no lo que el gobierno actual está haciendo, no darle la facilidad de comparar gestiones”.

Por último, Fornoni indicó que la corrupción “está presente en las preocupaciones de la gente”, pero que será la situación económica la clave que definirá los resultados de las urnas. “Creo que el motivador más fuerte va ser la economía, preocupa mucho a los argentinos la inflación. El 60% dice que no tiene confianza que en que el gobierno puede moderar la inflación”, dijo. Y concluyó: “Veo una elección parecida a la de 2013. En ese momento, Cristina tenía un nivel de aprobación similar al que hoy tiene [el Presidente, Alberto] Fernández. El eje de las elecciones va a ser similar”.

En el mismo panel, bajo la consigna “Hacia las elecciones de medio término, encuestas y posicionamiento de los principales precandidatos”, Fidanza, el director de Poliarquía Consultores, contradijo a Fornoni respecto de la comparación con las elecciones legislativas de 2013: “Esta elección no se puede comparar con la de 2013 por el factor coronavirus. La cuestión sanitaria no es un commodity más, sino que es parte de la economía y de la situación social”.

“¿Qué puede pasar si en octubre la gente se vuelve a reunión y comer asados? si no explota la inflación, por ahí la gente se conforma. No podemos apresurar”, remarcó Fidanza. Con prudencia, el analista sostuvo que los números indicarían una derrota del oficialismo si el contexto fuese “normal”, pero advirtió: “Estamos ante un hecho histórico, que es la pandemia, sin antecedentes. Tenemos evidencia, aunque no contundente, de que la campaña de vacunación podría aumentar las chances del Gobierno, pero no está del todo claro”.

Por fuera de la provincia de Buenos Aires, en donde Fidanza consideró que el oficialismo concentra su estrategia, el analista adelantó que puede existir un impacto contra el Gobierno por parte del sector del peronismo no kirchnerista, “en zonas con mucho peso del sector agropecuario”, como Córdoba y Santa Fe. “Hay superposición de votos, gente que votó al gobernador local [en 2019], pero que puede votar a la oposición en las legislativas”, explicó el director de Poliarquía. Y enfatizó: “Atención con la estrategia del oficialismo si cree que concentrándose en la Provincia con un discurso duro va a tener éxito”.

La economía, un factor clave

Por último, Fidanza se mostró alineado con la socia de Management & Fit respecto del peso de la economía como factor condicionante del voto. “La población demanda no perder el empleo y llegar a fin de mes, que haya cierta actividad económica para los cuentapropistas”, afirmó el analista. Pero concluyó, pese a la crisis coyuntural: “El estado anímico es malo, pero no es peor que el de 2018, con Macri. Hay que ver qué razones da la oposición para votarla”.

El evento online, titulado “Protagonizando los nuevos desafíos ? Oportunidades para la recuperación de la Argentina”, comenzó hoy y se extenderá hasta mañana al mediodía. Como es habitual, contará con la presencia de disertantes de los ámbitos público y privado, que fueron convocados para exponer sus visiones sobre la situación económica, judicial, política y energética del país.

La ceremonia de apertura de hoy estuvo a cargo del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y del presidente de la IAEF, Marcelo Fell. Además de Fornoni y Fidanza, en la nómina de expositores figuran el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Daniel Sabsay; el director del área de Macroeconomía y socio fundador de PXQ Consultora, Emmanuel Álvarez Agis, y el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, entre otros.