Francos cruzó a Cristina Kirchner: "No puede no hacerse responsable de lo que pasó en sus gobiernos"

Tras la confirmación de que hay dictamen de mayoría para tratar la Ley Bases en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a la marcha universitaria y al discurso de Cristina Kirchner.

Luego de la marcha universitaria en reclamo de mayores fondos, Guillermo Francos cuestionó a Cristina Kirchner en línea con el discurso de la exmandataria de este sábado en Quilmes.

“Cristina Kirchner cada tanto habla en público, nos tiene acostumbrados a hablar y a decir una cantidad de cosas como si fuese la dueña de la verdad, de éxitos en la gestión”, dijo el político.

Y agregó: “Como consecuencia de sus gobiernos la Argentina ha caído en una decadencia tremenda. No puede no hacerse responsable de lo que pasó en 16 años de la política argentina. No me preocuoa que Cristina Kirchner hable, que se manifieste. Sí me preocupa que no sea capaz de hacer cargo de los males que esta sufriendo Argentina”.

Las frases más destacadas del discurso de Cristina Kirchner en Quilmes

La exvicepresidenta participó de la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner en Quilmes. Sus palabras cobran mayor relevancia en plena interna del peronismo.