Elecciones de la JR: Agustín Marchetti denunció amenazas y presiones a los jóvenes del interior

El candidato a presidente de la JR del Comité Provincia por la Alianza Renovación Radical Agustín Marchetti, lamentó que en el interior provincial continúen las "amenazas y presiones" a jóvenes para no participar de las internas este domingo



En declaraciones radicales, Marchetti señaló como "lamentable y desagradable que en el interior provincial como por ejemplo Andalgalá, sigan las presiones para renuncias, que no vayan a votar, no hagan campaña ni se muestren".

"Repudio enérgicamente estos actos y exhorto a que en cualquier parte de la provincia acaben con esas prácticas" apuntó el joven dirigente recordando que todo comenzó con la presentación de listas el 13 de agosto considerando que a partir de ese momento dirigentes mayores ligados a la lista oficialista "recurrieron a diversas maniobras como denuncias y aprietes".

Por otra parte, Marchetti se refirió al "descreimiento y desesperanza" de los jóvenes y la sociedad en general en la clase política o los políticos de turno, apuntando que se debe a la "falta de respuestas a las necesidades que se atraviesan", aunque precisó que "es algo transversal a todos los partidos políticos".

"Tenemos que hacer un mea culpa y responsabilizarnos y ser conscientes sobre lo que estamos haciendo mal" subrayó el candidato al tiempo de agregar que "el objetivo es llevar propuestas pensando en un proyecto y brindarle a los jóvenes la oportunidad de Educación y empleo genuino utilizando a la política como una verdadera herramienta de transformación social".

Antes de finalizar Marchetti se mostró optimista de cara al domingo e invitó a los jóvenes radicales acercarse a las urnas, participar de este proceso democrático sin presiones y con la libertad que se merecen.