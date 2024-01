Elon Musk se refirió al discurso de Javier Milei en el foro de Davos

El CEO de Tesla, Elon Musk, volvió a respaldar a Javier Milei en redes sociales luego de que el presidente argentino hiciera su presentación en el Foro Económico de Davos. “Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos”, destacó este jueves el magnate dueño de X sobre el discurso. No es la primera vez que el empresario estadounidense le da su explícito apoyo al mandatario, que le respondió, de manera enfática con signos de admiración, que le agradecía mucho.

Varias horas después que Milei diera su mensaje ante referentes de la economía mundial, Musk dio su opinión positiva de lo que dijo el titular del Ejecutivo argentino y acompañó el posteo con la exposición del Presidente. “¡Muchas gracias!”, escribió el mandatario y arrobó al empresario. .@elonmusk thank you very much...!!! https://t.co/ka4DMoM97j — Javier Milei (@JMilei) January 18, 2024

Desde que Milei ganó el balotaje para presidente en noviembre de 2023, tanto el dirigente político como el empresario tuvieron varios idas y vueltas amigables a través de las redes sociales, una interacción que ya había dado sus primeras muestras de apoyo mutuo en plena campaña electoral. En septiembre de 2023, el magnate le respondió al presentador estadounidense Tucker Carlson luego de que este publicara un video promocionando su entrevista al líder de La Libertad Avanza (LLA) y entonces candidato a presidente.

“La hiperinflación y la política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global. Viajamos a la Argentina, donde ya pasó”, anticipó el periodista en una grabación que subió a X el 13 de septiembre. En respuesta, Musk escribió: “El gasto excesivo del gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países”.

Milei dialogó por teléfono con Musk y lo invitó a su asunción del 10 de diciembre - en lo que describió como “una gran conversación” - pero el magnate no pudo estar presente. “Si bien no va a poder asistir a la ceremonia de traspaso, quedamos en contacto para que el año próximo [este 2024] visite la Argentina y podamos seguir estrechando vínculos y trabajando juntos”, relató el mandatario.

Otras repercusiones del discurso de Milei

La primera alocución de Milei en el marco de una cumbre internacional no pasó desapercibida para el mundo. Luego de que el Presidente considerara que “Occidente está en peligro” y asegurara que los dueños de las empresas son “héroes”, los medios de distintos países se hicieron eco.

Milei “abroncó a todos los líderes del mundo, especialmente a los organismos internacionales”, tituló el diario español El País. “El presidente argentino Milei - autodefinido un 'anarco-capitalista' - instó a la elite de Davos de rechazar el socialismo”, tituló el medio estadounidense CNBC, en tanto.

Por su parte, The Wall Street Journal, el diario estadounidense enfocado en economía y negocios, tituló la nota sobre el paso de Milei por Davos de esta manera: “El Presidente Libertario de Argentina insta en Davos a los líderes mundiales a abrazar el libre mercado”.

Wall Street Journal se hizo eco de la presentación de Milei