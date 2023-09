Elon Musk salió en apoyo de Javier Milei: "Sería un buen cambio"

“Javier Milei en Buenos Aires. Enemigo del Washington Post y probablemente el próximo presidente de Argentina”.

Es posteo pertenece a Tucker Carlson, uno de los periodistas norteamericanos más reconocidos del medio y ex estrella de Fox News, quien esta semana estuvo en Buenos Aires para realizarle una entrevista al candidato de La Libertad Avanza.

El posteo de Carlson estuvo acompañado por una foto en la que él sonríe y el economista hace su habitual gesto de “pulgares para arriba” con el rostro serio. El comentario de Musk en el posteo de Carlson

Entre los comentarios sorprendió uno de Elon Musk, el dueño de X (ex Twitter) y de SpaceX, quien escribió en su propia red social “Would be quite a change”, o “Sería un gran cambio”.

Muy rápidamente el posteo se llenó de comentarios de seguidores de Milei. “Welcome Elon”, dijo Rosario; “Elon plays for our team” (Elon juega para nuestro equipo), agregó Juani Fernández; y hasta la cuenta oficial de La Libertad Avanza posteó una foto con el meme de “Welcome to forces of heaven” (Bienvenido a las fuerzas del cielo) que usan los seguidores del libertario en redes.

Pero sin duda, el comentario que más destacó fue el del propio Javier Milei, quien respondió: “You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed!” (¡Ambos son más que bienvenidos a venir a Argentina el próximo año si tenemos éxito!).

La respuesta de Milei también tuvo una alta repercusión y en menos de una hora tuvo más de 2.000 “repost”, 13.700 “me gusta” y 480 comentarios, muchos de ellos de norteamericanos.

La entrevista de Carlson

La entrevista de Tucker Carlson a Milei fue realizada el miércoles pasado y será publicada en los próximos días en la cuenta de Twitter del periodista norteamericano, por lo que estará abierta al público general (hasta la fecha de publicación de este artículo aún no había sido publicada).

Carlson tiene más de 10,1 millones de seguidores en la red social y es habitual que comparta contenido político de su autoría. De hecho, uno de sus últimos videos fue una conversación de más de 46 minutos que mantuvo con Donald Trump, en la que abordaron diferentes temáticas y ya superó los 264 millones de reproducciones.

En su visita a la Argentina, el reconocido periodista de Estados Unidos fue recibido por el consultor político y asesor de Milei, Fernando Cerimedo y luego se reunión con el publicista de La Libertad Avanza, Santiago Oría.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del partido, fue el propio Carlson el que se acercó a Cerimedo para solicitarle una charla exclusiva con Milei.

“Tucker lo estaba buscando desde principios de agosto. Incluso se ofreció venir a Argentina, porque sabía que Javier estaría en plena campaña”, sostuvo el dirigente libertario Agustín Laje.