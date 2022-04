Empleados viales nacionales repudiaron el proyecto de "cesión gratuita" de la sede local

Los empleados y autoridades del 11° Distrito Catamarca de la Dirección Nacional de Vialidad, afiliados o no afiliados a las entidades sindicales con representación formal dentro de la entidad, expresaron su “enérgico rechazo al Proyecto de Ley presentado en 2021 por el entonces senador nacional en representación de la provincia, Dalmacio Mera, actualmente en trámite en la Cámara Alta Nacional, por el que se pretende la cesión “a título gratuito” de nuestra sede central con domicilio legal en San Martín 871 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”.



Asimismo, repudieron lo que consideraron es “un verdadero intento de despojo de un edificio que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad, en el que desde hace más de 75 años funciona la principal sede Técnico - Administrativa en la provincia de la Dirección Nacional de Vialidad, una de las reparticiones públicas más federales en el país, y en la que actualmente se desarrollan principalmente tareas técnico, administrativas y de laboratorios. Edificio sobre el que, además, desde 2007 hasta la actualidad se realizaron importantes inversiones para su recuperación y adecuación a todas las normas de higiene y seguridad, siempre respetando su estilo arquitectónico, con el fin de lograr un ámbito confortable y seguro para sus trabajadores”.

Los viales en asamblea indicaron que los fundamentos de Mera forman parte de "escuetos y falaces argumentos, con los que el ex legislador autor de la iniciativa pretende justificar la transferencia del inmueble aseverando que la “entrada y salida de camiones”, como así también de maquinaria vial, genera un “caos vehicular” y “riesgo para los transeúntes que circulan en la zona céntrica”.



En un extenso comunicado los trabajadores nacional marcaron que "tales afirmaciones demuestran un absoluto desconocimiento por parte del ex senador sobre el funcionamiento y las tareas que se llevan a cabo en la sede central del 11° Distrito Catamarca –bien podría haber visitado previamente las instalaciones-, ya que en este edificio no se realizan operaciones con equipos de gran porte, ni maquinarias, ni ninguna otra unidad operativa de las que utiliza habitualmente Vialidad Nacional para sus tareas propias. Estos equipos están afectados a las once Sobrestantías de Zona de Conservación, distribuidas en todo el territorio de la Provincia, para ser operadas en los trabajos de mantenimiento de la red nacional de caminos en Catamarca, de más de 1.200 kilómetros de longitud.

Únicamente se movilizan y frecuentan las instalaciones de la sede central vehículos livianos (camionetas, autos, etc.), unidades especiales como los talleres móviles de señalamiento vertical y mantenimiento, y sólo cuando es necesario realizar reparaciones mecánicas menores en nuestros talleres, por ejemplo, en el laboratorio diésel, electricidad, gomería, etc. En ese sentido, cabe aclarar que este 11° Distrito Catamarca cuenta con el Campamento La Viñita, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 38 –kilómetro 575-, lugar destinado a ejecutar todas las reparaciones de los equipos viales".