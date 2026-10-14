Empleo en Catamarca: el proyecto MARA sumó 694 nuevos trabajadores en lo que va del año

La empresa Glencore destacó el impacto sostenido en la generación de empleo de mano de obra catamarqueña que genera el proyecto MARA, integrado por los yacimientos de Agua Rica y Bajo La Alumbrera. Según el último reporte de la empresa, correspondiente a la actividad registrada desde enero hasta septiembre de 2026, la actividad minera en la provincia se consolida como un pilar fundamental para el empleo de los catamarqueños.

Los datos oficiales dan cuenta de que, en el periodo señalado, el proyecto minero MARA sumó un total de 694 trabajadores catamarqueños, lo que representa un crecimiento del 76% en tan solo ocho meses. En enero, la dotación local era de 909 personas y, actualmente, son 1.603 los empleados catamarqueños en el proyecto.

Siempre tomando como referencia la evaluación realizada hasta el cierre de septiembre de 2026, la dotación total en los sitios de MARA (sumando personal propio y contratistas) alcanzó las 2.151 personas, lo que implica un incremento de 1.042 puestos en comparación con enero de 2026, cuando había 1.109 personas, prácticamente duplicando la mano de obra disponible en las operaciones.

Radiografía Operativa: El Comportamiento de Agua Rica y Alumbrera

Uno de los aspectos más relevantes para Catamarca es el de la consolidación del empleo local: en septiembre de 2026, 3 de cada 4 trabajadores de MARA son catamarqueños. En tanto que en el yacimiento Agua Rica, la presencia de empleados catamarqueños es aún mayor, y alcanza a 9 de cada 10 trabajadores.

Por su parte, en Alumbrera, el personal propio llegó al 70% de mano de obra catamarqueña. El informe destaca el comportamiento de este yacimiento, donde la dotación se triplicó entre enero y septiembre de 2026, pasando de 459 a 1.388 personas. En ese periodo, se sumaron 565 trabajadores catamarqueños. Asimismo, solo en el último mes, comprendido entre agosto y septiembre, se generaron 119 nuevos puestos para catamarqueños en dicho yacimiento.

Para comprender la magnitud de la expansión técnica y laboral de la iniciativa, los datos estadísticos esenciales se distribuyen de la siguiente manera:

Dotación total en sitios de MARA (septiembre 2026): 2.151 personas (personal propio y contratistas).

Crecimiento interperiodo (enero a septiembre de 2026): Incremento de 1.042 puestos frente a los 1.109 iniciales.

Evolución del empleo catamarqueño en MARA: Pasó de 909 personas en enero a 1.603 en septiembre (crecimiento del 76%).

Proporción local en MARA: 3 de cada 4 trabajadores son catamarqueños.

Proporción local en Agua Rica: 9 de cada 10 trabajadores son catamarqueños.

Personal propio en Alumbrera: 70% de mano de obra catamarqueña, con un incremento de dotación de 459 a 1.388 personas.

Nuevos puestos en Alumbrera (último mes): 119 empleos generados entre agosto y septiembre.

Distribución Departamental y Nuevas Contrataciones

La expansión de la actividad minera operada por Glencore se extiende a lo largo del territorio provincial, impactando de forma directa en las economías regionales a través de la inserción laboral de sus habitantes. Dividido por departamentos, el proyecto minero empleó a los siguientes contingentes:

Andalgalá: Cuenta en la actualidad con 678 trabajadores, registrando un incremento de 251 empleados desde el mes de enero.

Santa María: Aporta 354 trabajadores, de los cuales 141 se sumaron desde el inicio de 2026.

Belén: El proyecto nuclea a 251 trabajadores, consolidando la incorporación de 143 trabajadores entre enero y septiembre.

Resto de los puntos de trabajo: En los demás puntos dentro de la provincia, el proyecto escala a 320 empleados, con la incorporación de 159 personas a la nómina desde el inicio del año.

Finalmente, al analizar la tipología de las vinculaciones laborales, del total de 694 catamarqueños incorporados en el año, 219 corresponden a personal propio de las empresas y 475 trabajan en empresas contratistas. Un dato clave aportado por el informe institucional es que, de los 266 nuevos empleos directos generados en septiembre, 8 de cada 10 (equivalentes a 219 puestos) fueron ocupados estrictamente por mano de obra catamarqueña.