En Dubái Jalil contactó con una cadena de supermercados para colocar productos catamarqueños

La asesora gubernametal, CPN Susana Peralta que es parte de la comitiva que se encuentra en Dubái sostuvo que hay interés de invertir en el país y destacó: “hemos tenido jornadas muy fructíferas. A la Expo fuimos en el día de ayer domingo y en los días previos fueron para encuentros con distintos sectores”.

La ex ministra adelantó, en declaraciones radiales que el primer mandatario provincial, Lic. Raúl Jalil ya mantuvo contacto con una cadena de supermercados para lograr colocar productos catamarqueños y que en las próximas horas se van a sumar seis ministros nacionales a la comitiva. Aseguró además, en cuanto a los avances que se van logrando, que los mismos son muy positivos, como por ejemplo la unión de productores catamarqueños con los de las provincias que componen la comitiva. “Para comercializar con Dubái se necesitan dos cosas. Por un lado volumen y por el otro lado espalda financiera, porque la falta de confianza en el país hace que para mandar la mercadería sea primero para que después te la paguen. El tema volumen se soluciona uniéndose con otros productores”, refirió.

Proyección

Peralta sostuvo que “exportar a Dubái no es exportar solo allí sino que es llegar a África y a gran parte de Oriente, donde a la Argentina de por sí le es muy difícil de llegar”. Y añadió: “Hay un fondo de inversión que es el ASDA, que está muy interesado en invertir en infraestructura en nuestro país y nos prometieron visita en el mes de Mayo”.

Sobre las propuestas catamarqueñas, la funcionaria focalizó en los proyectos relacionados a la energía. “Hemos estado presentando proyectos de energía alternativa en la provincia de Catamarca y lo bueno que tiene esta visita al país, es que no solo no vino nuestra provincia sino que vinimos como región, vinimos como Norte Grande. Eso no solo nos sirve individualmente sino que nos ha permitido potenciarnos”.

Recordemos que del viaje participan el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; la asesora del Gobierno, Susana Peralta; el diputado provincial Eduardo Andrada; y empresarios locales.