En medio de las críticas, Corpacci defendió los decretos de Jalil y la reforma del Estado

La exgobernadora y actual diputada nacional, Lucía Corpacci, salió en defensa de los decretos emitidos por el gobernador Raúl Jalil, en medio de una avanzada de la oposición que criticó con dureza al Ejecutivo por “pretender gobernar a puro decreto y sin respetar al Poder Legislativo”. En entrevistas realizadas por separado, en diferentes medios de prensa, la legisladora nacional reconoció que son “muchos los decretos” emitidos por el Gobierno, pero remarcó que todos serán analizados por las cámaras legislativas, que podrán aportar mejoras a las medidas.

Respecto de la propuesta de reforma del Estado, que enviaría próximamente el Ejecutivo a la Legislatura, Corpacci coincidió en la necesidad de hacer una restructuración y trasmitió tranquilidad a todos los empleados públicos que eso, “en ningún caso se trata de dejar a la gente sin trabajo. Se trata de poder reorganizar. Hay lugares que están superpoblados y otros que no tienen empleados. Hubiera querido hacerlo durante mi gestión. Tal vez, en aquel momento, las prioridades eran otras. Pero es algo que, tarde o temprano, tenemos que hacer”.

“Con mucho cuidado, respetando los derechos de los trabajadores, se puede emprender esa restructuración. También es necesario que, como ciudadanos, entendamos que formamos parte de ese Estado y que la gente trabaja donde hace falta, no solo donde quiere”, añadió.

Por otra parte, la exgobernadora coincidió con Jalil en que, durante muchos años, los fondos de regalías mineras no fueron empleados correctamente: “Cuando la provincia tenía muy buenas regalías, muchos intendentes las distribuían en cualquier cosa, menos en obras de infraestructura o de desarrollo de sus comunidades, como becas o cursos, por ejemplo”.

En ese orden, recordó que durante su gestión, se reglamentó la Ley de Regalías para que cuando los intendentes no presentaban el proyecto adecuado, después de seis meses, la Provincia podía invertir esas partidas en obras de infraestructura para la comunidad, “porque si esta no ve desarrollo, nunca dará licencia a la minería. Las regalías son la garantía para que las generaciones futuras encuentren una comunidad mejor”.

Corpacci remarcó que cree en la minería como una herramienta para el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo, pero enfatizó que para tener licencia social, los pobladores donde están los yacimientos deben verse claramente beneficiados, de lo contrario nunca querrán minería, por lo que consideró que esos fondos tienen que ir para ellos.

Además, señaló que el Poder Ejecutivo Provincial ya envió a la Legislatura el decreto que establece nuevas normas en la administración de dichas partidas, además de un proyecto de ley para su reglamentación, lo que permitirá que se pueda acordar, conversar y mejorar la propuesta.

“Durante mucho tiempo, nos hicieron creer que cuando el PE enviaba un proyecto y alguien discutía o no estaba de acuerdo con algo, ya sea del oficialismo o la oposición, si el Ejecutivo aceptaba las observaciones, se interpretaba como que le habían torcido el brazo. Y no es así. Entre todos, seguramente, sacaremos lo mejor. Y el gobernador está dispuesto a escuchar”, valoró.