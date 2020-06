En medio de las críticas a Cotali, renunció Luis Olmedo Vergara

En el inicio de esta semana, el gobernador Raúl Jalil visitó la planta de Cotali en Valle Viejo y desde el Gobierno, anunciaron el traslado de las instalaciones al Parque Industrial El Pantanillo, al tiempo que inició con la elaboración de un plan en busca de una importante inversión privada.

Lo que siguió a esa visita fue una serie de acontecimientos que, en principio, pusieron en duda el desempeño del actual administrador de Cotali, Luis Olmedo Vergara, quien detenta el cargo desde el Gobierno de Lucía Corpacci, cuando el radicalismo “díscolo” se sumó al oficialismo.

Primero, fueron los productores tamberos quienes colocaron en el ojo de la tormenta el funcionamiento de la empresa, al señalar que acumula una deuda de aproximadamente 7 millones de pesos. Sobre este tema, Olmedo Vergara dio una curiosa respuesta al responder que no estaba bien dar a conocer a la prensa a cuánto ascendía la deuda, pero admitió que la deuda existía, aunque era menor a 7 millones de pesos.

Ayer, fue el turno de los empleados de Cotali, que reclamaron por su situación laboral, ya que aseguran que desde hace casi 10 años no cuentan con cobertura de ninguna obra social y que los salarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

En ese marco, fue el propio gobernador Jalil quien le solicitó al Ministerio de Industria que elabore un informe detallado sobre la situación actual de la empresa que administra el Estado provincial, para luego, elaborar un plan que tenga como objetivo atraer una importante inversión privada (capitales relacionados con el sector lácteo). A su vez, el ministro de Inversión y Desarrollo, Aldo Sarquís -quien temporalmente está al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería- deslizó la posibilidad de que se constituya una sociedad mixta con productores tamberos.

En medio de ese panorama, ayer, el administrador de Cotali presentó su renuncia. Sin embargo, aún el Gobierno no se la aceptó porque la intención, primero, sería ordenar la situación de la empresa.