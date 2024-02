En medio de la rebelión de los gobernadores, Milei reaparecerá en el Congreso

En pocos días el Congreso tendrá frente a frente a los legisladores nacionales y al presidente Javier Milei. Será el 1 de marzo cuando deje inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Poder legislativo. El periodo número 142. El presidente despejó todas las dudas. Tras numerosas especulaciones y con el antecedente del acto de su asunción como jefe de Estado, el pasado 10 de diciembre, cuando juró, se retiró del recinto y dio su discurso junto a las autoridades y visitantes internacionales en las escalinatas del Congreso, a espaldas de los senadores y diputados; hace algunos días confirmó en una entrevista radial que “obvio que voy, hay una cuestión de protocolo”. Y en ese sentido, amplió: “La asunción podía hacerla donde yo quería, y la hice de espaldas a los políticos, pero la Asamblea Legislativa, cuando se hace la apertura de las sesiones, es a la Asamblea, adentro del recinto”.

Con ese precedente y las posteriores declaraciones presidenciales, en las que calificó al Congreso como “nido de ratas” y tildó de “traidor a las ideas de la libertad” al diputado Ricardo López Murphy, entre otras expresiones, el Parlamento recibirá al titular del Ejecutivo. López Murphy integra el bloque Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto, y es uno de los bloques “cercanos” al oficialismo a la hora de avanzar con un proyecto de ley.

“Tenemos muchas expectativas y entusiasmo esperando el mensaje del presidente, que será el de seguir generando ideas para la Argentina. Este es un gobierno que genera ideas, ha planteado más de mil temas sobre la mesa. Hoy tenemos que gobernar”, lseñaló el senador libertario y presidente provisional de la Cámara Alta Bartolomé Abdala.

Mas allá de lo que el presidente piense del congreso y de sus integrantes, la Constitución Nacional es clara. En el artículo 99 inciso 8, dentro de las atribuciones del presidente señala que: “Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración de las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.

Debates internos en la oposición

Los diferentes bloques de la oposición están definiendo sus posturas para llevar al recinto de la Asamblea el próximo viernes. Ninguno habla de faltar a la convocatoria. Van a estar en sus bancas. Desde Unión por la Patria quieren un pedido de disculpas: “Que le pida disculpas al Congreso. Aquí no hay ningún nido de ratas”, solicitó el senador José Mayans.

A pesar de las calificaciones del presidente Milei, el senador Mariano Recalde confirmó que van a estar en sus asientos y escucharán el discurso presidencial. Por su parte, el Frente de Izquierda, que también confirmó asistencia, prepara su cartelería para pegar en las bancas de cada diputado de su interbloque. Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Christian “Chipi” Castillo, como lo hacen sesión tras sesión, despliegan en el recinto sus pancartas. Aún no está determinado el mensaje que buscarán transmitir. “No sabemos cuál será el discurso, sí sabemos que nada bueno va a decir para los intereses del pueblo trabajador. Este es un gobierno que desde el vamos ha lanzado su plan motosierra y licuadora que es licuar salarios y licuar jubilaciones”, dijo el diputado Castillo.

El radicalismo también hace sonar sus tambores. Molesto por los permanentes calificativos del presidente hacia la política, el Congreso o particularmente hacia los radicales, el senador fueguino Pablo Blanco no solo respondió mediáticamente, sino que presentó un proyecto de declaración repudiando los dichos del presidente Javier Milei en la Fundación Club de la Libertad de la ciudad de Corrientes, referidos al Congreso de la Nación. Y también pidió que se disculpe por llamar “nido de ratas al Congreso”. Pablo Blanco no es un senador más del bloque que encabeza Eduardo “Peteco” Vischi, es su vicepresidente.

Con el malestar por parte del Gobierno, producto del fracaso legislativo a la convocatoria de sesiones extraordinarias, en las que solo se aprobó en general el proyecto de “ley de Bases” y naufragó el tratamiento en particular, el Senado no pudo cristalizar el proyecto de Boleta Única de Papel que el presidente Milei habilitó para su tratamiento en extraordinarias. Y hace un par de días nada más, quedó conformada la comisión bicameral de Trámite Legislativo que deberá validar o no el DNU 70/2023, por el cual Milei desreguló ampliamente la economía y reformó el Estado. Ese debate estará a cargo del senador oficialista Juan Carlos Pagotto.

Desde algunos sectores parlamentarios el malestar está referido al destrato verbal del jefe de Estado hacia el Congreso y al enfrentamiento político y financiero con la mayoría de los gobernadores provinciales, cuyos diputados tienen conformados varios bloques legislativos.

Los preparativos para el primer día de marzo ya comenzaron con reuniones de representantes del Senado, Diputados y la Casa de Gobierno. Participaron funcionarios de la TV Pública que llevarán a cabo la transmisión oficial de la Asamblea. La Dirección de Ceremonial enviará las invitaciones a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, al Cuerpo diplomático, a los mandatarios provinciales e invitados especiales que colmarán las diferentes bandejas de la Cámara Baja.

Por ahora descartan que el Presidente hable también en las escalinatas tras inaugurar con su mensaje las sesiones ordinarias del Congreso. Victoria Villarruel abrirá la Asamblea y a las 11 de la mañana ingresará Javier Milei al recinto del Congreso.