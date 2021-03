Escándalo en Santa Fe porque el ministro de Seguridad trató a los policías de "negros pueblerinos"

En el audio, que se viralizó este lunes en WhatsApp, Sain afirma que le "chupan huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista". Posteriormente, el funcionario admitió que era él y que es de hace más de un año.

Sobre los policías en Santa Fe, afirmó: “Son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja. A las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina".

Y expresó: "Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos". Además, en referencia a policías, dijo que juegan en "primera D", mientras que él juega en "primera A".

"Vos dirás que soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro. Tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D", lamentó.

Posteriormente, el ministro de Seguridad de Santa Fe se hizo eco del polémico audio en su cuenta de Twitter.

Asumió que era una conversación privada suya de hace un año y medio. "Es un audio privado enviado a un jefe de policía con pretensión de ministro. No es una escucha judicial, un material de prueba defendiendo a un policía narco, como los que esta en la justicia. Raro que salga ahora", expresó. El funcionario hacía referencia al comisario Víctor Sarnaglia.

Y aclaró: "Este es un diálogo con una persona que no tenia ganas de trabajar. No tengo nada con les santafesines, más que agradecimiento y cariño. Estaba hablando con algún jefe que no trabajaba, no con los y las policías que día a día laburan. Soy apasionado y puteador, pero en intimidad".

Además, argumentó que se "calienta" cuando ve jefes que "hacían de las suyas y no laburaban". También dijo que repudia a los que tenían "vínculos con el narcotráfico".

"Algunos dicen que soy el Stiuso de Santa Fe, pero ventilan audios privadisimos míos sin contemplación. Soy un Stiuso raro", agregó. Y concluyó: "Qué casualidad, en la semana en la que se dan golpes al narcotráfico, el operativo más grande de la historia contra el abigeato, escuchas judiciales de dos dirigentes del FPCyS, aparece un audio privado de un año y medio atrás, cuando había que limpiar jefes de la otra gestión".