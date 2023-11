Espionaje: funcionario "Conu" Rodríguez se presenta hoy ante juez De Giorgi

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de detención del funcionario de la AFIP y dirigente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, que había solicitado el fiscal federal Gerardo Pollicita. El funcionario hizo saber ayer por la noche que este viernes se presentará en Comodoro Py para dar explicaciones y podría entregar su teléfono.

En un escrito al que tuvo acceso Noticias Argentinas, el magistrado consideró que "no existe elemento novedoso" de prueba en contra del recientemente allanado como para ordenar su arresto.

La negativa a la detención se da en el marco de la investigación que se lleva adelante por el espionaje ilegal a jueces y distintos dirigentes.

"En el día de la fecha se recibió en Secretaría el dictamen del Dr.Gerardo Pollicita en el que solicita la indagatoria y la detención de Néstor Fabián Rodríguez (alias "Conu") a la par del allanamiento de sus domicilios particular y laboral, y su requisa personal en procura del secuestro de su teléfono celular", indicó

el juez.

En el documento, Martínez de Giorgi continuó: "Al respecto debe considerarse que hace sólo tres días y a instancias también del Sr. Fiscal se practicaron sendos allanamientos en los mismos lugares sobre los que ahora insiste y cuyo resultado fue el secuestro de una importante cantidad de dispositivos celulares y notebooks que serán analizados".

"En aquella ocasión el Dr. Gerardo Pollicita no solicitó la detención ni tampoco el llamado a indagatoria de ´Conu´ Rodríguez sino tan sólo el ingreso a su domicilio con los fines indicados. Sí solicitó la ampliación de indagatoria de quien ya se encuentra procesado por hechos conexos, Ariel Pedro Zanchetta. A esto último se le respondió negativamente, por el momento y ante la necesidad de avanzar con la extracción y análisis del contenido de notebooks y celulares secuestrados a esta persona y su grupo familiar, además de otras diligencias que se siguen realizando en la causa", indicó.

"De la lectura de este nuevo pedido, no se advierte elemento novedoso de prueba que difiera de aquellos mencionados en el dictamen anterior ni queda claro a qué se debe el cambio de parecer que días después lo llevan a solicitar, ahora la detención e indagatoria de Néstor Fabián Rodríguez. No abunda señalar, a todo evento, que en el día de hoy el nombrado se presentó en el expediente espontáneamente, ratificó su domicilio particular y designó abogados de la matrícula para su defensa", agregó.