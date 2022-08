Ex diputada opositora reclamó a Saadi novedades del pase a planta de los becados

La diputada provincial mandato cumplido Paola Bazán (Cambiemos), apuntó duro contra el intendente de la Capital, Gustavo Saadi (Frente de Todos) y le reclamo novedades del pase a planta permanente de los personal precarizado del municipio.

“En diciembre del 2021 anunció el pase a planta de personal precarizado con 10 o más años de antigüedad, En marzo (2022) se publicó el listado de beneficiarios, donde muchos que cumplían con el requisito de antigüedad y de comprobada prestación de servicio celebraron la buena noticia. Hoy, a más de medio año del anuncio, todavía siguen esperando que se haga efectiva la medida”, reclamó la ex legisladora.

En sus redes sociales, Bazán cuestionó la demora para efectivizarse la mejora de revista a los precarizados y dijo que “El intendente esperará a marzo (momento electoral) o será que ya ocuparon el cupo con algunos amigos o quizás simplemente se olvidó de lo que prometió”.

Oposición

La ex diputada también habló sobre la necesidad de que alguien presente un pedido de informe sobre cómo está compuesta la plata de empleados del municipio “sería oportuno pedir”, lanzó en una clara alusión a la tarea que deberían encargar sus correligionarios que actualmente ocupaban cargo de poder. “Claro que solicitando cantidad de empleados de planta, precarizados, contratados, planta política, etc, etc... sin olvidar solicitar las fechas de alta por supuesto!. De paso también se le podría advertir al intendente Gustavo Saadi que en el portal de transparencia del municipio que gestiona no le estarían cargando la información correspondiente a estos y otros tantos temas de gobierno que debería dar a conocer a los ciudadanos!! Ah y que no se olvide de los boletines oficiales donde vienen publicando sus actos de gobierno con considerable demora”, cerró Bazán.

Cabe recordar que a fines de mes pasado al momento de anunciar la mejora salarial el jefe comunal, también anunció que, en el transcurso de la próxima semana, se publicará el listado definitivo de los contratados que cumplieron todos los requisitos y por ende pasarán a planta permanente, sin embargo hasta la fecha no se dio a conocer el listado definitivo.