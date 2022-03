Exveteranos de Malvinas se manifestaron en reclamo de una pensión

Uno de los voces del grupo de exveteranos de Malvinas , Jorge Carrizo en diálogo con LA UNION aseguró que decidieron salir a manifestarse ante la falta de respuesta por parte del gobierno provincial respecto a la gestión para poder acceder a la pensión y al Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra y su Grupo Familiar.

"Somos veteranos de Malvinas no reconocidos, en 82 (1982) partimos a la guerra de Malvinas. Le pedimos al Gobernador (Raúl Jalil) que nos reconozca, tal como él se había comprometido en campaña electoral y hasta hoy no tenemos nada, Y no solo eso sino que el ahora se niegan a recibirnos", afirmó Carrizo.

Aseguró que son cerca de 600 exsoldados catamarqueños que fueron a Malvinas y que en actualidad no cuentan con ningún tipo de beneficio ni reconocimiento, oriundos de Andalgalá, Belén, Santa María, Recreo y Capital.

"Estamos olvidado ya se van cumplir 40 años y nosotros seguimos como NN, cuando en realidad nosotros hemos representado a Catamarca en defensa de la Patria. En toda la provincia somos aproximadamente 600 ex soldados que están sin jubilación, sin reconcomiento, sin obra social y hay casos puntual de exsoldados que hoy venden helado para sobrevivir", reveló.

Finalmente, Carrizo comentó que presentaron notas a los distintos organismo del estado nacional y provincia sin logra solución alguna. "Hicimos notas y pedimos audiencia, nos recibió Dalla Lassta (Guillermo) dos veces, la primera dejamos la documentación y la segunda fuimos a ver que respuesta había, pero no tuvimos solución, nos dijo que no había plata para pagarnos a nosotros. Es más ahora Dalla Lasta (secretario de Gabinete de Jalil) se niega a recibirnos y no solo eso, además no nos atiende el teléfono. Es un funcionario que esta de adorno y no da respuesta a nadie", se quejaron.