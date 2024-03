Fama cuestionó a Jalil por sus políticas económicas y sociales: "No le quite la poca calidad de vida que le queda a los catamarqueños"

El senador nacional Flavio Fama cuestionó las políticas económicas y sociales que está llevando adelante el gobierno provincial e insistió en que Raúl Jalil “tiene las prioridades cambiadas.

"Espero que deje de pensar en sus negocios y piense en la gente”, apuntó contra el mandatario en medio de la última polémica por los cuestionamientos de la oposición sobre la calidad del agua distribuida por Aguas de Catamarca y la aprobación del ENRE de un nuevo aumento del 296% en la tarifa del agua, misma que fue cuestionado duramente por el diputado Alfredo Marchioli.

En tanto, Fama apuntó contra el gobernador por el, nuevamente, deplorable estado edilicio de las instituciones educativas cuando ya ha iniciado el ciclo lectivo 2024, y el conflicto salarial con los Docentes Autoconvocados. “Indudablemente el inicio de las clases fue muy complicado en todo la provincia, sobre todo en algunos puntos importantes del interior. Las escuelas siguen en malas condiciones, como era de esperar y como de costumbre en los gobiernos Jalil. Los docentes siguen cobrando un salario con el que no llegan ni a mitad de mes”, sostuvo el legislador.

También, se refirió a la crisis sanitaria que vive la provincia. "Tenemos problemas en todos los hospitales, al San Juan Bautista lo dejaron abandonado. Todos los médicos y profesionales de la salud se quieren ir a otras provincias, en Catamarca Jalil los maltrata”.

En tanto, en su red social Tik Tok, el legislador criticó la obra de la Costanera del Valle, una de las pocas obra pública que continua trabajando cerca de los terrenos pertenecientes a la familia de Jalil. En su recorrido por la obra, explicó que está vandalizada y que allí no circula prácticamente nadie porque no está iluminada y es muy inseguro andar por esa zona.

En este sentido, cuestionó: “¿Para qué se invierten en estas obras?”. “Aparentemente las únicas obras que no se paran son las de la familia Jalil. Estas siempre fueron sus prioridades. No los docentes, no los maestros, no la salud, no la educación”.