Fernández en Catamarca: pidió a los empresarios que "no se quejen" y paguen el bono

El presidente Alberto Fernández pidió este miércoles 30 de agosto a los empresarios que "no se quejen" por el pago de la suma fija para trabajadores ordenada por el Gobierno nacional y dijo que le llama "la atención que Catamarca y la Rioja puedan (pagar los bonos) y la Ciudad más opulenta (por Buenos Aires) tenga dificultades para hacer eso".



"A los empresarios que se llenaron de plata los dos últimos años en los que Argentina creció 16% y en la pandemia, llegó la hora de distribuir. Que no se quejen, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Lo que estamos haciendo es un poco de justicia", dijo el jefe de Estado en el acto en Catamarca.

El Presidente criticó a los políticos que, detrás de la "fachada" de rockstar, esconden "una enorme mentira que engaña a los jóvenes y a los confundidos. Cada vez que ganan, hacen negocios con la verdadera casta que quiere gobernar Argentina y que es la casta de los ricos y los poderosos", apuntó



El día de hoy, Fernández inauguró la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 3, en el tramo entre el límite con La Rioja y Costa de Reyes, lugar desde donde hizo una defensa del Estado y de la obra pública, al tiempo que lanzó críticas a las fuerzas opositoras y al Fondo Monetario Internacional.



Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por los gobernadores de Catamarca y de La Rioja, Raúl Jalil y Ricardo Quintela, el primer mandatario dijo saber que se atraviesan "momentos difíciles" y que muchos "están desalentados", pero llamó a que "conviertan ese desaliento en fuerza, para que la Argentina no retroceda, vuelva atrás".

"Para que no vuelvan los que nos dejaron la deuda y la inflación a explicarnos cómo se sale de la deuda y la inflación".



Respecto del FMI, Fernández dijo que si su Gobierno hubiera hecho caso a ese organismo internacional "Argentina estaría enormemente empobrecida, con una devaluación impresionante".



"Eso es lo que nos pedían que hiciéramos. No lo hicimos y no lo vamos a hacer", añadió.



En esa misma línea criticó a un político de la oposición que "llamó al FMI para pedir que no acompañen a la Argentina" y afirmó que se trata del ministro que le "pidió ayuda para parar la estampida del dólar a fines de 2019", en alusión a Hernán Lacunza.

"Yo pensé en ustedes, ellos piensan en ellos. Una estampida iba a llenar de pobres a la Argentina, y no sabía cuántos votos perdía y no me importó", dijo Fernández recordando los últimos meses de la administración de Mauricio Macri.



También criticó a los políticos que, detrás de la "fachada" de rockstar, esconden "una enorme mentira que engaña a los jóvenes y a los confundidos".



"Cada vez que ganan, hacen negocios con la verdadera casta que quiere gobernar Argentina y que es la casta de los ricos y los poderosos", apuntó.



Respecto a la obra de la Ruta 3

Esa obra fue realizada con fondos nacionales del Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Provincial y el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles de La Rioja, y abarcó 14,7 kilómetros de la reconstrucción integral de la calzada de la RP 3 entre las localidades catamarqueñas de Tinogasta y Costa de Reyes, en el límite con La Rioja, para adecuarla a las condiciones necesarias para su transitabilidad.



La obra requirió una inversión de 1.565 millones de pesos y generó 75 empleos directos, para el beneficio de 144 vehículos diarios. Permitió también convertir a la RP 3 en una ruta ágil y con mayor seguridad vial, además de mejorar su conexión con la RN 60, que forma parte del Corredor Bioceánico Norte, añadieron las fuentes.



La obra, comenzó en marzo de 2021 y finalizó en junio pasado, favorecerá el desarrollo de las industrias vitivinícola, minera, agrícola-ganadera y turística de Catamarca. En la actualidad, son 163 las obras y proyectos con inversión del Estado nacional en la provincia de Catamarca, que representan $ 98.361 millones y el beneficio para 425.885 personas.



Entre estas, se destinan $ 30.962 millones de inversión para 23 obras de conectividad e infraestructura vial y $ 58.242 millones para 49 obras de la gestión integrada del recurso hídrico.



Además, se destinan $ 3.783 millones para 50 obras de infraestructura urbana y rural y $ 5.374 millones a 41 obras de infraestructura del cuidado.



La inversión forma parte del presupuesto en el Norte Grande, que en 2023 llega a $ 168.980 millones, lo que significa un aumento del 796% con respecto a 2019.



Será además la novena vez que el Presidente visite a Catamarca en su gestión.



Este año lo hizo cuatro veces, la última el 6 de julio, cuando encabezó una entrega de viviendas en el barro Valle Chico de la capital San Fernando del Valle de Catamarca.