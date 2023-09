Fernández dijo que la pandemia del Covid-19 es la culpable de la crisis política actual

Alberto Fernández no se lo ve en eje público desde que decidió no ser candidato, es decir, ya no aparece en público de manera frecuente. Sin embargo, este martes encabezó un encuentro sobre salud mental y sus palabras no pasaron desapercibidas.

“La pandemia alteró la salud mental de todos y a todos nos puso en alerta. Y a todos nos ha sensibilizado mucho más. Todos sentimos que el riesgo se ha potenciado y que nuestra inseguridad es mucho más alta. Por eso también se dan los fenómenos que se dan. Por eso algunos creen que la culpa la tienen los africanos que migran a Europa o la culpa la tiene algún sector social y por eso vuelve a renacer el nazismo y vuelven a renacer políticas negacionistas”.

El discurso se dio en la jornada inaugural del Primer Encuentro Nacional de Salud Mental en perspectiva federal e intersectorial, que se desarrollará durante dos días en Tecnópolis. El Presidente encabezó la apertura junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Allí, el mandatario habló de secuelas psicológicas que trajo la pandemia de COVID-19 y cómo algunos sectores aprovecharon esa crisis.

“Aprovechan la inseguridad de todos para hacerles creer que detrás de esas políticas hay en verdad un acto de protección, aprovechan ese momento de alteración psicológica que vive el mundo. Y no pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo”.

El lunes, Alberto Fernández se había referido al candidato de La Libertad Avanza y ganador de las PASO, Javier Milei, como un “negacionista de la dictadura” al encabezar un acto en la provincia de San Juan. “Nosotros no somos negacionistas del cambio climático, nosotros no somos negacionistas de la dictadura, los negacionistas son los que hablan de la libertad”, manifestó.

En otro tramo del discurso en el encuentro, Fernández señaló: “La pandemia puso en evidencia el trastorno mental que la humanidad vivió, no fue un caso argentino, fue universal. Es un tiempo donde se alteran los nervios porque todos nosotros somos sobrevivientes. Se llevó 10 millones de personas, y nosotros logramos escaparle a la muerte, pero la vimos caminar al lado nuestro”.

“Así se fue alterando nuestra seguridad y nuestra paz íntima. Fuimos pensando que todo podía ser efímero”. Y resaltó: “Allí empezó a darse un proceso que se vio en todo el mundo, el incremento de medicación psiquiátrica”, añadió.

