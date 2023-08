Fernández reapareció y habló sobre los saqueos: Cuidemos la paz social

Desde Neuquén, y en el marco de un acto por la entrega de 319 viviendas en la provincia, el Presidente ofreció declaraciones respecto de los saqueos a supermercados en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Mendoza. “Cuidemos nuestra convivencia democrática. Hemos visto hechos que estuvieron organizados”, reclamó el mandatario.

“Escuché hoy al gobierno de la provincia de Buenos Aires y lo que estaba pasando allí. Les pido a todos los argentinos que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social. Que nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas de los argentinos y sus ingresos, pero les pido por favor que preserven la paz social, es muy importante yo sé que cuento con cada gobernador”, sostuvo el Presidente durante su acto en Neuquén.

Asimismo, durante su discurso explicó por qué no habló luego de las PASO. “Hubo elecciones la semana pasada y todos están muy preocupados con mi agenda donde está porque no habla. No hablé porque no soy candidato y soy Presidente y tengo que ir resolviendo los problemas de los argentinos y como soy demócrata presto atención a lo que el pueblo vota”, señaló Fernández.