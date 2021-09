Fernández tomó juramento a los nuevos ministros: No me van a ver atrapado en disputas innecesarias

El presidente Alberto Fernández les tomó juramento esta tarde a los nuevos ministros de Gabinete y afirmó que “los debates” no lo “asustan” porque son mejores que “un movimiento político que no discute”, en referencia a la crisis que se desató en el Frente de Todos y que disparó los cambios en el Gobierno.

Fernández le tomó juramento en primer lugar al nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, al flamante ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y a Santiago Cafiero como nuevo Canciller, tres los nombramientos más importantes para la nueva estructura del Poder Ejecutivo.

Previamente, pronunció un discurso en el que subrayó: “No me van a ver atrapado en disputas innecesarias. Los debates no me asustan, soy presidente del PJ me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, que no discute, antes que un movimiento que reflexiones”. Además, sostuvo que los cambios “siempre tienen un sentido único, encaminarse a un proyecto mejor” y agregó: “Tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino al que la pandemia lo ha afectado y que el crecimiento económico que efectivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que hemos querido que llegue”.

Respecto de los nuevos nombres del Gabinete, el jefe de Estado les agradeció y destacó: “A algunos los conozco, los busque entre aquellos que trabajaron con nosotros durante el gobierno de Néstor Kirchner, como a (Julián) Domínguez, a Aníbal (Fernández)”.



Tras la lectura del decreto correspondiente y antes de que los ministro realicen la jura, Alberto Fernández tomó la palabra: “El domingo pasado el pueblo dio un veredicto. Iba a tomar cuenta los reclamos y qué cosas debemos hacer; y a lo largo de la semana escuché a muchos y quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó”.

"Nunca los debates me han afectado o preocupado. Me preocupa mucho más un movimiento político silenciado y que no discute que uno que reflexiona”, dijo el Presidente y agregó: “Ahora estamos empezando en esta etapa de reflexión”

“Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a tomar ahora que ya teníamos prevista de antemano y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que la pandemia lo afectó y todo el crecimiento económico no llegó a ellos con la velocidad que nosotros queríamos que llegue y en eso ya estamos trabajando”, afirmó Fernández.

“Hay dos países en pugna”, dijo Fernández y señaló: “No es casual que haya elegido a un gobernador norteño para que se haga cargo de la jefatura de gabinete”.

Manzur

El flamante Jefe de Gabinete Juan Manzur llegó a la Casa Rosada pasadas las 17 junto a su antecesor en el cargo, Santiago Cafiero. Unos minutos antes lo había hecho Aníbal Fernández. El nuevo ministro de Seguridad dijo que tiene "las mejores" expectativas para esta nueva etapa. "Tengo una forma de trabajar muy particular", respondió al ser consultado por la prensa acreditada sobre cuáles serán sus ejes de gestión.

Gobernadores presentes

Raúl Jalil y Ricardo Quintela

Del acto participan los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. También asisten el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales y miembros del Gabinete.