Figueroa Castellanos defendió el acta compromiso minero y mandó a la oposición a recorrer el interior y ver los resultados

El diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Ramón Figueroa Castellanos salió al cruce del sus pares opositores y defendió los dos proyectos enviados por el Ejecutivo para ratificar las Actas de Compromiso firmadas por la Provincia con las empresas mineras Liex -Proyecto Tres Quebradas (3Q)- y Galaxy Lithium -Sal de Vida.

Durante el extenso debate Figueroa Castellanos preciso que el informe de impacto ambiental, que reclamó la oposición, data de enero de este año, que hasta el tratamiento del proyecto “pasaron tres semanas, dos ministros, cinco reuniones, dá la impresión que el tiempo fue suficiente” y distinguió que “fuimos viendo los resultados que la minería dio en este corto tiempo con inversiones en infraestructura”.

Además se refirió al comunicado puntual del interbloque de la oposición, exponiendo algunos argumentos curiosos que no podemos dejar pasar sin realizar un comentario que permita contextualizar la discusión afirmó.

“Nos han hablado de tratamiento exprés de ciertas cuestiones relacionadas a la política minera de la gestión de gobierno. Les recuerdo que las empresas de litio que mencionan están explorando con todos los permisos en regla y generando trabajo en sus localidades de influencia hace por lo menos 7 años. No sé dónde estuvieron todo ese tiempo, pero no le veo lo exprés a la aprobación de emprendimientos que vienen anunciando desde hace tiempo no sólo su radicación sino también su factibilidad para exportar al mundo material de calidad con valor agregado”, mencionó el legislador.

Figueroa Castellanos dijo que desde el arco opositor hablan de empresas afines a un gobierno para habilitar emprendimientos mineros, aseguró que todos esos emprendimientos llevan ya dos de gestiones de gobierno y finalmente ahora llega la inversión final. Mencionó que en el caso de Fiambalá, se trata de una empresa minera china de reconocida trayectoria. Y le sugirió a sus pares de Juntos por el Cambio que vayan hasta el lugar y a preguntar por los beneficios que empieza a generar la sinergia entre Gobierno, comunidades y emprendimientos mineros.

“Pregunten por la nueva bodega que se amplió con 70 millones de pesos de la minería. O pregunten en Villa Vil si les sirven los puentes que hizo el Fideicomiso Salar del Hombre Muerto por más de 500 millones pesos para cruzar los ríos que antes dejaban a comunidades aisladas. Pregunten en Antofagasta si es de utilidad el parque solar de El Peñón en el que se invirtió más de un millón y medio de dólares, o pregunten si será útil la escuela a la que aportaron las empresas, o la ruta pavimentada de punta a punta para conectar localidades”, expresó.

En otro tramo de su intervención en el recinto, el ex ministro de Salud de la gestión de Lucia Corpacci añadió: “Le preguntemos a la región y a la Nación si le sirven los dólares que ingresan por inversiones internacionales, si esos acuerdos son útiles después del descalabro que provocaron con su impericia para gobernar y su negligencia para administrar, después de fugar cada divisa que nos hacía falta aquí. Uno no quiere detenerse demasiado en estas cuestiones tampoco. Sabemos que a la oposición la asiste el derecho republicano y democrático de presentar todas las objeciones que consideren pertinentes y necesarias, y que el Gobierno debe escuchar, anotar y estudiar esas objeciones”.

Finalmente, el legislador señaló que la oposición también tiene el deber, bien republicano y democrático, de dejar de mentirle a la gente de una vez por todas. “Todas las objeciones son escuchadas, sin dudas. Pero difícilmente el bombero pueda aceptar consejos de un pirómano. Ustedes conocieron la época dorada de la minería metalífera. Pueden decirnos ahora en qué invirtieron esos recursos, así somos más claros”, disparó. “En definitiva, su aporte es valioso. Cada vez que escuchamos las objeciones de cierto sector político, miramos al pasado y nos quedan bien claros los errores que Catamarca nunca más debe volver a cometer”, cerró.