Frigerio advirtió que irá a la Justicia "si es necesario" para recuperar los fondos coparticipables

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, inauguró anoche el 145º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, donde sostuvo que dará el "apoyo" que necesita la gestión de Javier Milei "para lograr ordenar las cuentas", pero advirtió que avanzará por "vía judicial si es necesario" para recuperar los fondos que quitó el Gobierno nacional a las provincias y señaló que "los argentinos no aguantan más".



"No puede haber una contradicción entre el equilibrio fiscal y la defensa de los intereses de la provincia. Hace 170 años fue la Batalla de Caseros, me niego a creer que retrocedimos dos siglos en la pelea entre unitarios y federales", dijo el mandatario provincial, quien pidió que el Gobierno del presidente Javier Milei "respete los acuerdos y el federalismo", y anunció que por la quita de fondos coparticipables avanzará "por la vía judicial si es necesario".

Frigerio abrió así el primer período legislativo de su mandato y presentó un informe completo de gestión en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná como se produce desde 2019, frente a la Costanera y el río Paraná.



Allí también sindicatos y sectores de izquierda realizaron una manifestación y reclamaron "salario en blanco, canasta familiar y que el Estado garantice la educación pública", según indicaron fuentes gremiales a Télam.



Dentro del CPC, y frente a funcionarios, legisladores, intendentes, y representantes de sindicatos, fuerzas de seguridad, cultos y otros sectores, Frigerio dio un detalle de las finanzas y la situación provincial, a la que calificó de "caótica y crítica", y con un escenario nacional "devastado por políticas populistas".

Entre Ríos está "desfinanciada, endeudada, sin recursos ni incentivos", aseguró el gobernador, y calificó el panorama nacional como "muy delicado y sin plata", que impacta "en la tarifa de la luz, viviendas, obra pública, transporte y fondos para educación".



En ese sentido, confirmó su "apoyo a los esfuerzos que necesita el Gobierno nacional para lograr ordenar las cuentas, bajar la inflación y volver a crecer", pero remarcó que "los argentinos no aguantan más".



Por eso, reclamó "reordenar cómo se distribuyen los recursos" del país, antes de que la Nación deje de enviar fondos "para pagar sueldos, subsidiar el transporte u obras públicas".

"Si esta dinámica persiste, el equilibrio de la Nación va a tener desequilibrio creciente en las cuentas provinciales", porque la decisión de quitar subsidios "tiene consecuencias" y "no es gratis para la gente", advirtió.



Ante ese panorama, Frigerio adelantó que la provincia continuará subsidiando a los sectores "vulnerables y a quienes generan empleo", que no eliminará la subvención al transporte público, y que debió pagar "lo que Nación se comprometió y no lo hizo".



Asimismo, pidió trabajar en "puntos de encuentro entre las necesidades del Gobierno nacional y las de las provincias", pero adelantó que avanzará en "todas las demandas judiciales necesarias para defender los recursos que son nuestros".