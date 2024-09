Fuerte cruce entre Milei y Cristina Kirchner por la gestión económica: Desde el "Te espero en el Patria", al "largue Twitter"

La extensa carta que publicó Cristina Kirchner en la mañana de hoy, con duras críticas a la política económica del gobierno libertario, fue el puntapié de un intercambio virtual con el presidente Javier Milei, que incluyó agravios, denuncias de plagio y desafíos públicos.

Con el título “Es la economía bimonetaria, estúpido”, la ex mandataria y ex vicepresidenta de la gestión encabezada por Alberto Fernández señaló la problemática por la escasez de dólares, cuestionó los fracasos de las teorías anarcocapitalistas aplicadas en Argentina y las contradicciones del discurso libertario. “La tragedia es inocultable, todo está muy mal”, sentenció. La primera publicación de Cristina Kircher con un documento con críticas a la política económica de Javier Milei

Milei, por su lado, respondió con un breve e irónico posteo en X: “Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico. Pero si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”. En la primera respuesta, Javier Milei la invitó a Fernández de Kirchner a que escuche una clase suya

El fuego cruzado entre ambos continuó con una nueva respuesta de Cristina Kirchner, pasado el mediodía, donde acusó al Presidente de “plagiar” los libros que escribió. “Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta”, sostuvo.

Y completó: “Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicas a boludear en las redes, te espero en el Patria y te explico un poquito”. Por último, la ex mandataria cerró el mensaje con ironía: “Saludos cordiales a vos y a todas las fuerzas del cielo. Dios mío”. Cristina Kirchner no se quedó callada y también le respondió a Milei

A continuación, llegó una nueva réplica de Milei. “No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase”, señaló en el inicio de un nuevo posteo en redes sociales. Luego, completó: “A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada. Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo, yo vine a rescatar al país, no a hundirlo. Ciao”. El último tuit de Javier Milei

“Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN”, cerró la ex presidenta. El último mensaje de Cristina Kirchner

Vale recordar que en el documento que publicó Fernández de Kirchner esta mañana, brindó un análisis de la realidad de la Argentina y cuestionó de forma contundente las políticas implementadas por el gobierno nacional.

El texto comienza con una cita de John Adams, ex presidente de los Estados Unidos: “Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada, la otra es la deuda”. A partir de ese concepto, señaló la falta de dólares como el problema principal que afecta la economía del país y remarcó las contradicciones entre las promesas que Milei realizó durante la campaña electoral y las medidas que finalmente implementó: “Una vez más y como siempre, la realidad se impone sobre las teorías extravagantes, los discursos incendiarios y las frases marketineras”.

En este sentido, apuntó contra el líder libertario: “Milei, el ultra libertario que en campaña prometía eliminar la intervención y el control del Estado sobre la vida de los argentinos hoy, en el gobierno, no sólo interviene y controla, sino que además decide tres de los cuatro precios fundamentales de la economía”. Y los enumeró:

“1) El precio del dólar, a través de la tablita de crawling-peg del 2% mensual. 2) El precio del dinero, mediante la fijación de una tasa de interés de referencia ultra negativa. 3) El precio del trabajo, al fijar tope para los acuerdos salariales. 4) Sólo ha liberado el cuarto precio de la economía; el de los bienes y servicios, aunque con ciertas limitaciones: las tarifas de luz, gas y el transporte todavía conservan exiguos subsidios, en algunos segmentos de usuarios, y el Estado sigue sin contar con datos fehacientes sobre los costos reales de esos sectores”, planteó.

En esta línea, Cristina Kirchner se refirió a una “tragedia inocultable”. Y en el marco de su análisis, completó: “Si a esta forma de administrar los cuatro precios de la economía le sumamos el ajuste fiscal de Milei -que es inconsistente e insostenible porque lo logra a partir del no pago de deudas exigibles para la administración central y del retiro del Estado de las funciones imprescindibles para la subsistencia misma del país como Nación-, se produce un combo letal”.