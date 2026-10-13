GENERAR renueva su conducción y plantea una alternativa opositora para Catamarca

El partido GENERAR eligió a Tiago Puente como presidente y a Natalia Herrera como vicepresidenta durante su Congreso partidario, un encuentro en el que también se designó a Víctor Ramos en el departamento Capital y se conformaron las demás autoridades, las representaciones departamentales y el cuerpo de congresales provinciales.

La renovación de la conducción estuvo acompañada por una definición política sobre uno de los debates centrales de la oposición en Catamarca: la posibilidad de construir una alternativa provincial amplia, capaz de reunir a distintas fuerzas y sectores en torno a una propuesta común.

Al asumir la presidencia, Puente planteó que GENERAR está dispuesto a impulsar esa construcción mediante el diálogo, pero con una condición central: que los acuerdos se apoyen en coincidencias programáticas y reglas democráticas, sin quedar subordinados a personalismos ni a candidaturas definidas de antemano.

"GENERAR no nació para ser el furgón de cola de nadie. Nació para impulsar, articular y ayudar a construir una alternativa capaz de gobernar Catamarca. Vamos a conversar con todos", afirmó el flamante titular partidario.

La declaración sintetiza la posición que el Congreso buscó establecer frente a la discusión sobre la unidad opositora. Para GENERAR, la amplitud de una convocatoria no debe confundirse con la renuncia a la identidad propia ni con la aceptación de condiciones impuestas por otros espacios.

Unidad opositora: acuerdos antes que candidaturas

Puente sostuvo que la unidad de los sectores opositores es necesaria, aunque advirtió que no puede reducirse a un entendimiento electoral entre dirigentes. Desde su perspectiva, la construcción de una alternativa requiere una base de ideas compartidas, objetivos de gobierno y mecanismos legítimos para resolver las diferencias.

"La unidad no puede ser un amontonamiento electoral ni una distribución anticipada de candidaturas. Una alianza sin ideas compartidas es frágil, pero las ideas que no son capaces de construir mayorías también resultan impotentes. Catamarca necesita acuerdos, generosidad y una propuesta seria de gobierno", señaló.

En ese marco, el Congreso ratificó la disposición de GENERAR a dialogar con La Libertad Avanza, el MID, Primero Catamarca, la Unión Cívica Radical y otros partidos, además de sectores sociales y dirigentes interesados en participar de una construcción opositora. La convocatoria también se extendió a ciudadanos independientes y referentes provenientes de distintas tradiciones políticas.

La apertura, según aclaró Puente, no supone abandonar la identidad partidaria ni aceptar que otros espacios establezcan unilateralmente las condiciones de un eventual entendimiento. El criterio propuesto es que cualquier acuerdo surja de coincidencias sobre el rumbo de la provincia y de procedimientos democráticos para definir las candidaturas.

De esta manera, GENERAR buscó colocar la discusión programática en el centro del debate. La convocatoria apunta a reunir sectores diversos, pero establece que la conformación de una alianza debe responder a compromisos compartidos y no limitarse a una distribución previa de lugares o postulaciones.

Una Catamarca sin "ismos"

Otro de los planteos centrales del Congreso fue la necesidad de evitar que una eventual alternativa opositora reproduzca los personalismos que GENERAR cuestiona en la conducción provincial.

Puente expresó esa posición al referirse a las distintas identidades políticas asociadas a liderazgos particulares y a la posibilidad de que una nueva coalición termine replicando esa misma lógica.

"No queremos reemplazar el saadismo, el corpaccismo y el jalilismo por un galanismo, un puentismo ni ningún otro personalismo. Catamarca no necesita cambiar el nombre del dueño del poder: necesita terminar con una forma de ejercerlo. Los nombres deberán ser la consecuencia de un proyecto compartido y de reglas democráticas, nunca su punto de partida", expresó.

La definición plantea una distinción entre la renovación de los nombres propios y una transformación de los criterios para construir y ejercer el poder. Para el partido, el desafío no consiste solamente en reunir a dirigentes opositores, sino en establecer condiciones que permitan construir una propuesta común sin que las aspiraciones individuales determinen de antemano el resultado de las negociaciones.

Desde esa perspectiva, GENERAR propuso que la discusión sobre un futuro frente opositor comience por las ideas y los compromisos de gobierno. La distribución de espacios y la definición de nombres deberían quedar supeditadas a ese proceso, en lugar de convertirse en su punto de partida.

Diez coincidencias para comenzar a construir

Como base para el diálogo con otras fuerzas, el Congreso presentó un Núcleo de Coincidencias Básicas integrado por diez compromisos. La propuesta busca establecer un marco público y verificable para iniciar conversaciones sobre el rumbo de Catamarca, sin convertir esos puntos en un programa definitivo ni imponer una única visión a los sectores convocados.

Los diez compromisos abarcan el funcionamiento institucional, la administración pública, la economía, los servicios esenciales, la producción y el desarrollo territorial.

Instituciones fuertes y Justicia independiente. Promover la división de poderes, el respeto por la ley y el fin de la impunidad. Transparencia absoluta en la administración pública. Garantizar el acceso ciudadano a la información y el control sobre el uso de cada peso del Estado. Un Estado moderno, profesional y eficiente. Asegurar su presencia donde sea necesario, sin burocracia inútil, privilegios ni utilización partidaria de los recursos públicos. Equilibrio fiscal y responsabilidad en el gasto. Establecer prioridades claras y mecanismos permanentes de rendición de cuentas. Menor presión impositiva y menos regulaciones innecesarias. Favorecer a las PyMEs, los comerciantes, los emprendedores y quienes generan empleo. Producción, inversión y trabajo privado. Promover la seguridad jurídica, las reglas estables y los estímulos para agregar valor a los recursos de Catamarca. Educación y salud públicas de calidad. Evaluar ambos servicios por sus resultados y garantizar su alcance en todos los departamentos de la provincia. Minería responsable y transparente. Incorporar protección ambiental, participación ciudadana, proveedores locales y beneficios comprobables para las comunidades. Igualdad de oportunidades, mérito y movilidad social. Recuperar el estudio, el trabajo y el esfuerzo como caminos para progresar, sin depender de contactos políticos. Desarrollo federal y equilibrado. Fortalecer los municipios, impulsar infraestructura y conectividad, y generar oportunidades para que ningún catamarqueño deba abandonar su lugar para construir un futuro.

Una base abierta, no un programa cerrado

Puente aclaró que los diez puntos presentados no constituyen un programa cerrado ni pretenden imponer una única visión política.

Su objetivo, explicó, es ofrecer una base pública y verificable que permita comenzar la conversación con otras fuerzas y construir coincidencias a partir de compromisos concretos.