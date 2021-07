Guerrero sobre Urbanc: "Nada dijo de los curas abusadores ni de la aberrante complicidad de la poderosa Institución"

La presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Cecilia Guerrero (FT), se pronunció sobre los dichos del Obispo de Catamarca, Luis Urbanc, los cuales tuvieron repercusión a nivel nacional.

"No sorprenden los dichos del Obispo. No es la primera vez que derrapa. Y supongo que no sera la ultima. Pero indigna", escribió en su cuenta de Facebook.

Posteriormente, agregó que "denostó a la vacuna, que es la esperanza del mundo entero para superar esta pandemia y su luctuoso saldo de perdida de vidas humanas". Más adelante se refirió a las críticas contra los dirigentes y funcionarios: "Cuestionó a los políticos, a los que apela sistemáticamente para conseguir designaciones y subsidios que engrosan las arcas eclesiásticas".

"Eso sí, nada dijo de los curas abusadores ni de la aberrante complicidad de la poderosa Institución que conduce en la provincia, que siempre le dio la espalda a las victimas de tan aberrantes crímenes", arremetió la diputada oficialista.

Finalmente, expresó que "cada vez que lo escuchamos,nos convencemos más de la necesidad de separar definitivamente la iglesia del Estado. Y que los actos institucionales, nunca más sean usados para la 'prédica' interesada e hipócrita de un representante del atraso cultural y del sometimiento de los pueblos".