Guillermo Andrada: en la política no vale todo

El senador nacional Guillermo Andrada (FdT) cuestionó el accionar de sus pares de la oposición por retirarse del recinto y dejar sin quórum a la primera sesión especial de la Cámara alta, en la cual quedaron sin tratamiento la denominada Ley Lucio, el Plan para atender cardiopatías congénitas, reforma de la ley de Tránsito (alcohol cero), la eximición del pago del Impuesto a las Ganancias al personal de la salud y la designación de jueces en Rosario (Santa Fe) para combatir el narcotráfico, entre otras iniciativas.

“Entiendo las divergencias políticas en un año electoral, pero jamás voy a entender como médico ni como ciudadano que los opositores estén en contra del acceso a la salud de los sectores populares. Tienen que reflexionar un minuto los legisladores de la oposición, porque en la política no vale todo. Hay temas que son más importantes para debatir que un minuto en una selfie. La política sirve para cambiar la situación de la gente; y están bastardeando a la política”, criticó Andrada durante su alocución en el recinto legislativo.

Egoísmo

El parlamentario catamarqueño no ocultó su malestar ante la decisión adoptada por los bloques de la oposición en el Senado.

“El egoísmo de la oposición llegó a su extremo cuando decidieron retirarse del recinto. Hoy van a nacer 20 niños con cardiopatías congénitas; pero esos niños no tendrán una mejor cobertura de salud porque hoy no se aprobó la ley referida al Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas. Hoy van a morir de 14 a 20 personas en accidentes de tránsito y el 25 por ciento de estos están relacionados con el alcohol; pero no se trató la modificación de la ley de Tránsito, sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos”, sentenció.

También le dedicó un párrafo aparte a la denominada Ley Lucio (por el niño asesinado a golpes por su progenitora y pareja de la misma). “Si tomamos en cuenta las estadísticas del número telefónico 102, que nos genera el alerta sobre el maltrato infantil, el año pasado hubo 40 mil llamados, y de esa totalidad casi 21 mil fueron consultas sobre hechos de violencia; pero hoy no se trató la ley Lucio. Entonces, aquí hay perjudicados en el tema de la salud”, replicó.

En su análisis, destacó que el peronismo tuvo quizá el mejor ministro de Salud de la Nación, Ramón Carrillo. “Se puso la salud al hombro, creó el Ministerio, centros de salud, erradicó el paludismo y al antiperonismo no le tembló el pulso para destruir eso. No les importaba la salud ni la gente”, acotó.

Recapacitar

Por último, hizo un llamado a la reflexión de los senadores de la oposición. “Creo que tienen que recapacitar. Hay temas que no digo sean políticas de Estado, son políticas de sentido común. Espero que este año tengamos la madurez política para sesionar y llevarle tranquilidad y un mejor vivir a nuestros conciudadanos argentinos”, concluyó Andrada.