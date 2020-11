Habilitación del turismo: definieron los requisitos para ingresar a Catamarca

Se desarrolló una reunión virtual con el fin de coordinar el protocolo que necesitarán los turistas y catamarqueños que retornen a la provincia después del 14 de diciembre cuando se produzca la apertura al turismo nacional e internacional.

Se resolvió con la presencia de la ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, el ministro de Cultura y Turismo, Luis Maubecín, de Seguridad, Gustavo Aguirre, la secretaria de Gestión Turística, Gabriela Coll, el secretario de Medicina Preventiva y Promoción de Salud, Alejandro Severini y la directora Provincial de Participación Ciudadana, Fabiola Segura y demás colaboradores del área de Salud y Seguridad de la provincia.

En este sentido, será necesaria la presentación de cuatro documentos:

1-Presentar Declaración Jurada, que podrá ser firmada en la caminera de ingreso.

2-Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19.

3-Permiso Provincial.

4-Aplicación CUIDAR.

Además, se decidió que los ingresantes a nuestra provincia, sean catamarqueños o no, no tendrán que hacer la cuarentena y además no se exigirá el Seguro Covid-19.

Sobre el particular el ministro Maubecín destacó que será fundamental el acompañamiento explícito de apertura de los municipios de todos los intendentes de la provincia para que la actividad se desarrolle con normalidad.