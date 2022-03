Habrá cuarta dosis para vacunados con Sputnik V que deban viajar al exterior

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró este jueves que la Argentina dispondrá de “una cuarta dosis” para la inmunización contra el coronavirus para aquellas personas que tengan que viajar a países que no incluyen a la Sputnik V entre las vacunas autorizadas debido a que no fue aprobada aún por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“Estamos avalando la cuarta dosis en personas que necesiten viajar presentando, por supuesto, el pasaje, por razones personales, familiares, humanitarias, de trabajo, de estudio, religiosas o recreativas”, dijo la titular de la cartera sanitaria en diálogo con la FM Radio Con Vos.



En ese sentido, aseguró, que "desde la Argentina, como tenemos stock de vacunas, estamos habilitando la dosis habilitada por la OMS” para que aquellas personas que van a viajar a países que no permiten el ingreso a inmunizadas con vacunas que no fueron aprobadas por el organismo sanitarios internacional, puedan hacerlo.

Remarcó que quienes necesiten esta dosis extra, deberán “cumplir los intervalos mínimos" entre vacunas y con las edades de aplicación, además de "acreditar que tienen que viajar”.



Vizzotti destacó que el Instituto Gamaleya, desarrollador de la vacuna Sputnik V, “presentó los más de 800 documentos que le había solicitado (la OMS) y estaba pautada la visita” para que la organización evaluara la aprobación "de emergencia” de la vacuna Sputnik, pero explicó que dicho encuentro se suspendió por el conflicto derivado de la invasión rusa a Ucrania.



En otro orden, la ministra recordó que en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus se está convocando a una dosis de refuerzo, que sería una cuarta, a personas mayores de “50 años que se aplicaron la vacuna Sinopharm y a mayores de 3 años inmunodeprimidos”.