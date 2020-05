“Me parece acertado porque va ser un equipo formado con gente vinculada y preparada que conozca el Estado, y donde se pueda buscar los consenso y trabajar en las reformas que nosotros creemos que se deben encarar en el Estado”, dijo el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, sobre la propuesta del Ejecutivo de crear una Secretaría de la Reforma del Estado, en donde se discuta la iniciativa que impulsa el Gobierno sobre diferentes áreas de la Administración Pública.

Una de las medidas que impulsa el gobernador Raúl Jalil, es comenzar con una reforma del Estatuto Docente. En ese contexto, Moreno dijo que se busca “mejorar y perfeccionar la administración de los recursos”. “El presupuesto de Educación es muy importante y nosotros queremos que se vea reflejado, no solo en materia salarial, sino en calidad educativa e infraestructura escolar. Muchas cosas que hay que discutirse”.

Siguiendo es línea, adelantó que uno de los puntos que se analizará será el pago de zona a los docentes. “Me parece que va a ser analizado porque implica el doble de recursos”.

“Cuando el gobernador habla que no quiere más suplentes, también hay que revisar este sistema. Nadie habla que van a quedar afuera, sino al contrario, serán incorporados a un sistema de empleaos permanentes, para darles seguridad laboral y asignarle áreas y tareas específicas. Hay que terminar con el sistema perverso que a veces no le da estabilidad al docente y genera inquietud. Conocemos casos de gente que están en suplencia hace décadas y eso no tiene sentido”, indicó.