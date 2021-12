Homenaje a las víctimas de la brutal represión del 19 y 20 de diciembre de 2001

Familiares y Amigos de las víctimas, junto a funcionarios nacionales y organizaciones de derechos humanos, realizaron este lunes un recorrido por los lugares en los que fueron asesinados los manifestantes de las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, durante el cual se renovó el reclamo de "justicia" para las 39 personas que murieron en todo el país a causa de la represión estatal de aquellos días.



Los manifestantes valoraron la movilización popular de aquella época, que "marcó el fin del ciclo neoliberal en la Argentina", encarnado en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.



De la recorrida, que inició cerca de las 16.30 en la intersección de Sarmiento y Carlos Pellegrini y terminó en Plaza de Mayo, participaron el ministro de Interior, Eduardo "Wado de Pedro; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; y el diputado nacional del Frente de Todos Leonardo Grosso, además de referentes de organizaciones gremiales y de derechos humanos.



El homenaje, organizado por la Comisión Familiares y Amigos de las Víctimas del 19 y 20 de diciembre, tuvo su inicio en Sarmiento y Pellegrini, donde está la placa de Alberto Márquez, el último militante asesinado en Capital Federal.



Allí, una conmovida Marta Pinedo, viuda de Alberto Márquez, reivindicó las manifestaciones populares contra el plan de ajuste del entonces gobierno de Fernando de la Rúa, en medio de una profunda crisis económica y social, al tiempo que reclamó "justicia" para las 39 víctimas de la violencia estatal ejercida para apagar la protestas en todo el país.



"Los muertos siguen en nuestra lucha, seguimos pidiendo justicia", sostuvo acompañada por familiares y amigos que, en silencio, pusieron jazmines sobre la placa en la que figura el nombre de Alberto Márquez.



El recorrido siguió por el resto de los puntos en los que, víctimas de la represión policial, cayeron otros manifestantes, como en Hipólito Yrigoyen y Avenida 9 de Julio, donde fueron asesinados Diego "Nano" Lamagna y Carlos "Petete" Almirón; en Tacuarí y Avenida de Mayo, donde se homenajeó a Gastón Riva; y Chacabuco y Avenida de Mayo, donde se recordó a la víctima Gustavo Benedetto.



Karina Lamagna, hermana de Diego "Nano" Lamagna, en diálogo con Télam también hizo suyo el reclamo de justicia y condena para los responsables materiales y políticos de aquella masacre.



"Mi sentimiento todavía sigue siendo de gran injusticia. Hasta el día que no cumplan condena efectiva, este sentimiento no va a cambiar", sostuvo.



También Eliana Benedetto, hermana de Gustavo Benedetto, reforzó a Télam el pedido de justicia y recordó que ese día su hermano le dijo "esto va a ser histórico, hay que ir" y que "cuando vimos que no aparecía, estuvimos toda la noche dando vueltas hasta que lo encontramos en un hospital".

También se hicieron presentes el Sindicato de Conductores de Motos (SUCMRA) y distintas organizaciones gremiales enroladas en las CTA , que hicieron sonar bombos, bocinas y trompetas a modo de homenaje.



"Desde hace 20 años venimos buscando justicia y todavía no la alcanzamos. Es importante mantener viva la memoria porque sin memoria y sin justicia esto va a seguir ocurriendo", sostuvo por su parte a Télam María Arena, viuda de Gastón Riva.



En tanto, Marta Almirón, madre de Carlos "Petete" Almirón, destacó en el homenaje frente a la placa de su hijo que "son 20 años de tristeza, de dolor, de tener fuerzas para seguir viviendo. Los familiares nunca nos vamos a olvidar y está bueno que las nuevas generaciones no lo olviden. Ojalá sigamos teniendo esperanza para que los nuestros descansen en paz y nosotros también. Que se haga justicia".



Durante la recorrida, Pietragalla Corti valoró la protesta y movilización del 19 y 20 de diciembre de 2001 y analizó que "sin esa calle y sin esa actitud del pueblo no hubiéramos parido la democracia que se parió después".



En ese sentido, en diálogo con esta agencia, el funcionario afirmó que la muerte de las 39 personas "no fue en vano, porque la democracia fue otra a partir de ese momento" y agregó que la Secretaría a su cargo trabaja en un proyecto de ley de "reparación" para "las víctimas y personas que tuvieron graves situaciones en lo que fue esa represión" de diciembre de 2001.



"El 20 de diciembre para nosotros fue un antes y un después porque marcó el fin del ciclo neoliberal en Argentina que después fue acompañado por América Latina", analizó, por su parte, el diputado Leonardo Grosso, durante la actividad.



Agregó que "después de que 20 años tengamos que volver a discutir con el Fondo Monetario internacional nos llama a la reflexión" y, en ese sentido, pidió "que todo ese proceso de lucha, organización y ruptura que generó nuestro pueblo no sea en vano y nos permita la memoria del 19 y 20 de diciembre tener la conciencia suficiente para afrontar los momentos que vienen por delante".



También Eduardo "Wado" De Pedro recordó, en declaraciones a Télam, que en aquella represión de diciembre de 2001 él, como tantos otros, fue detenido, torturado y amenazado de muerte, y agregó: "Tenemos que decirle basta a los dirigentes que mediante el engaño llegan al poder para beneficiar a un pequeño sector económico de la Argentina o internacional y después perjudican a varias generaciones de argentinos".



Horas antes, De Pedro participó del homenaje realizado en las escalinatas del edificio del Congreso Nacional a Jorge Cárdenas, asesinado en ese lugar el 19 de diciembre de 2001, en un tributo que compartió con el hijo de la víctima, Juan Manuel.



La recorrida finalizó en Plaza de Mayo, donde se hizo una lectura a un documento de los familiares de las víctimas.



El cierre de la jornada de homenajes estuvo a cargo del Sindicato Único de Conductores de Motos de la República Argentina que organizó un recital en Tacuarí y Rivadavia, en honor a Gastón Rivas, el mensajero asesinado por la policía el 20 de diciembre, y el resto de las víctimas.





"Hace 20 años estuvimos acá junto con el resto de los compañeros. El 2001 nos parió a nosotros, nos formó como militantes y nos enseñó que la organización vence al tiempo", dijo a Télam Mariano Robles, secretario general de Sucmra y agregó: "Estamos firmes en el pedido de justicia por Gastón (Riva) y por el resto de los muertos".



Las actividades de este lunes, parte de los recordatorios por el aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando murieron 39 personas en todo el país, situación que derivó en la renuncia al entonces presidente Fernando De la Rúa, se vienen realizando en los últimos días con distintas consignas y diversos matices, por un amplio abanico de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.



El domingo se realizó una jornada de "reflexión" en Plaza de Mayo y una vigilia como preparación de la conmemoración del aniversario que culminó este lunes y el presidente Alberto Fernández encabezó un homenaje oficial a las víctimas de la represión de aquellas jornadas.



"El Estado no está para ser violento, sino para hacer justicia. Lo que uno debe hacer es escuchar, no disparar tiros", subrayó Fernández en la ceremonia que se llevó a cabo en la explanada frontal de Casa de Gobierno, donde se emplazó una placa recordatoria en memoria de los muertos por la represión de 2001.



También durante una vigilia en Plaza de Mayo se mostró el documental "Diciembre", dirigido por Alejandro Bercovich, (el periodista recientemente agredido y amenazado por militantes antivacunas) que procura aportar "nuevas voces" sobre la crisis social que terminó con el Gobierno de la Alianza y que será emitido este lunes a las 23 en la TV Pública.



El documental fue emitido en el marco del festival organizado por La Poderosa, el Frente Patria Grande y Revista Crisis, entre otros, y contó con la participación de la diputada porteña Ofelia Fernández y el militante Pedro Rosemblat.



Allí se entrevistó a Elvira Torres, madre de Cristian Gómez asesinado en la Masacre de Floresta; y a personalidades que expresan el proceso que nació en 2001, como la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, y la primera diputada cartonera, Natalia Zaracho.



Además, contó con las intervenciones de la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, los referentes de la Garganta Poderosa Nacho Levy, María Claudia "La Negra" Albornoz y el abogado y militante del Frente Patria Grande Juan Grabois.



En la represión de hace 20 años murieron cinco personas en la Plaza de Mayo y las adyacencias, pero fueron 39 los fallecidos en todo el país.