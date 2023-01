Incidentes en Wika: Diputada se mostró en contra de los dichos de Denett y habló de "violencia institucional"

Luego de que este martes el diputado del Frente de Todos, Juan Denett, tomara la palabra para referirse a los incidentes en el boliche Wika, solidarizándose con la fuerza policial, este miércoles la diputada Verónica Mercado expresó su postura, mostrándose en clara oposición a los dichos de su par.

"Frente a los sucesos de público conocimiento que evidencian excesos cometidos por agentes de la policía provincial me siento obligada a disentir con otras opiniones, por mi rol legislativo y porque la sociedad no pueda quedar indefensa y huérfana ante el abuso porque, afortunadamente, nosotros con una historia como país, cómo fuerza política, y personal ( lo sufrí en carne propia) estamos lejos de analizar los posibles delitos de abuso de autoridad o contra los derechos humanos con la gorra puesta sino todo lo contrario", comenzó diciendo.

A continuación, se refirió a la violencia institucional: "Me conmueve e indigna una sociedad donde la violencia, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de quienes deben garantizar la seguridad pública, la paz social, los bienes y los derechos de la población (art 2 de la ley orgánica de la policía de la Provincia), no se investiga, no se condena, y lo que es peor: la violencia institucional se justifica. Y que, en el mejor de los casos, las fuerzas de seguridad se investiguen, promuevan sumarios y sanciones así mismos a través de sus "asuntos internos”. Esta es una estrategia que paraliza la acción de las víctimas. La constitución y las leyes nacionales son superiores a cualquier ley interna de un organismo público".

Más adelante, se refirió directamente a los dichos de su par, Denett, quien había afirmado que las situaciones como la que sucedió el 1° de enero “vienen avaladas desde la crianza en los hogares de las y los supuestos nenes de 'bien'”. "Me molesta y necesito distanciarme en las ideas de una definición social de "castas" que categoriza familias e “hijos de bien” y de los otros", dijo la legisladora en respuesta.

Finalmente, fue contundente al aludir a la fuerza policial y a su poder: "Me asusta y quiero tomar suficiente distancia de las ideas de personas como Patricia Bullrich que pretenden hacernos pensar que el policía es un “súper hombre” con habilitaciones extraordinarias, hasta para sacar el arma en cualquier momento y circunstancia. Como dijo alguna vez Cristina Fernández de Kirchner, las fuerzas de seguridad son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil", concluyó.