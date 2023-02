Interna del FdP: "Wado" de Pedro participará de la mesa política convocada por Alberto Fernández

Después de varios cruces, se confirmó que Eduardo “Wado” de Pedro irá el jueves al encuentro de la mesa política del oficialismo convocado por el presidente Alberto Fernández, según confirmaron los medios TN e Infobae.

La reunión se hará este jueves a partir de las 19.30 en la sede del PJ porteño, Matheu 130.

La presencia del ministro camporista es un gesto de distensión con el Presidente de parte del sector que lidera Cristina Kirchner, luego de días marcados por una fuerte tensión en la convivencia interna del Frente de Todos.

El último sábado a la mañana, el funcionario fue recibido por Fernández en la Quinta de Olivos, donde sellaron una tregua para poder seguir adelante con la gestión. El encuentro sirvió para que ambos se reprochen de frente los sinsabores de una relación política que está quebrada y que, pese al acuerdo de convivencia, no tiene retorno.

La reunión del sábado sirvió para limar asperezas, intentar dejar atrás el enojo de De Pedro por haber quedado afuera de la reunión que tuvo el Presidente con Lula da Silva y las organizaciones de Derechos Humanos, y para lograr bajar el nivel de conflicto interno.

La presencia del ministro del Interior es una de las pocas confirmadas para el jueves, ya que aún no salieron las invitaciones desde la Casa Rosada. Los gobernadores del PJ no organizaron su presencia porque no les llegó la invitación formal para el encuentro.

“Tendríamos que estar todos presentes porque entre los gobernadores nadie representa al total”, aseguró un mandatario ante la consulta de este medio. Lo cierto es que los caciques peronistas del interior definirían su presencia en las horas previas a la reunión.

El jueves por la mañana muchos de ellos viajarán a Tucumán para presenciar el regreso de Juan Manzur a la gobernación de Tucumán. Fueron invitados por el todavía Jefe de Gabinete y es probable que la mayoría esté presente. Esa actividad en la agenda les genera una doble presión a los gobernadores porque si no viajan a Buenos Aires a la tarde será una señal negativa para el Presidente.

Uno de los mandatarios que confirmó presencia en Tucumán reflexionó sobre esa posibilidad en diálogo con este medio. “Si todos vamos a la asunción de Juan y a la tarde no vamos al PJ, generaría una mala lectura”, explicó. Las ausencias serían un golpe para el armado de la mesa que lleva adelante la Casa Rosada.