Ivon Ceballos tras sufrir violencia de género: "El gremio parece un club de amigos"

El gremio que nuclea a los trabajadores municipales está ahora en el centro de la tormenta, luego que se conociera el apartamiento de la secretaria gremial, Ivón Ceballos, quien resultara electa en la misma elección que determinó a Luis Álamo como secretario general del SOEM. Ahora, la gremialista en un polémico episodio fue expulsada. Esto se dio luego que ella denunciara a un referente de la institución por violencia de género.

Su salida fue decidida por la Comisión Directiva, la que está encabezada justamente por Álamo y Eugenia Varela, quien es secretaria adjunta y por el ex secretario general, Walter Arévalo. En diálogo con la prensa Ceballos, quien denunció el hecho de violencia ante la justicia, el Ministerio de Trabajo y el INADI. no dudó en marcar que "el gremio parece un club de amigos". Acotó luego que todo se desencadenó una vez que expuso el caso, el que en un primer momento generó el dictado de la perimetral contra el acusado de violencia de género, lo que no generó cambio en su actitud, Lo más grave, según lo dicho por la gremialista, es la actitud que se generó puertas adentro.

“Ellos me dijeron directamente que me tenía que apartar de mis funciones, porque había perjudicado a un compañero y a un compañero, no se lo denuncia”, contó Ivon con malestar. Según refirió, ella se negó a aceptar el apartamiento que se le imponía y ante eso, dijo que desde el gremio la fueron sacando de todos los grupos de whatsapp, para que de esta manera ella no tuviera contacto y conocimiento de lo que se hablaba y decidía. “Decidieron que no podía estar en ninguna reunión ni recibir a los afiliados. No puedo hacer ningunas de las funciones, que por estatuto me son dadas. Ante eso les presentó una carta documento, alegando que lo que se me impone es violencia política”, sentenció Ceballos.

Tras describir una serie de hechos, que ella calificó de “hostigamiento”, se mostró preocupada por la visión para el afuera del gremio, en particular para con las mujeres municipales, dado el discurso de apoyo a las mujeres en casos de violencia ya no tendría credibilidad.

Ceballos, quien es la primera mujer en la historia del SOEM en llegar a este puesto, describió que lo sucede es porque "el gremio parece un club de amigos. Me parece falta de una madurez política terrible. Diferencias puede haber en todos lados y se pueden hablar, pero optaron por desplazarme", finalizó la gremialista.