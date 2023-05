Jalil anunció un nuevo bono de $120 mil para la Administración Pública

Empujado por el avance de la crisis económica que afecta a todos los trabajdores, incluídos obviamente los catamarqueños, y justamente en la previa del anuncio del próximo índice inflacionario, el Gobernador de la provincia anunció un nuevo bono para toda la Administración Pública.

La nueva bonificación especial es no remunerativa y no bonificable y tendrá un valor de $120.000, siendo incluídos en este beneficio los contratos de obra y beneficiarios de los programas Catamarca Incluye y Arraigo de Pueblos Originarios. El nuevo monto se pagará en seis cuotas y fue anunciado primero vía redes sociales, en este caso la de Raúl Jalil. Hoy confirmamos que vamos a pagar una bonificación especial no remunerativa y no bonificable de $120.000 a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública, contratos de obra y beneficiarios de los programas Catamarca Incluye y Arraigo de Pueblos Originarios. — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) May 12, 2023

En la red del pajarito, el primer mandatario explicó la medida marcando que "esto permitirá dinamizar el comercio y la economía local, para seguir creciendo en el empleo privado registrado, que tiene a Catamarca liderando en el ranking de crecimiento nacional”. Se pagará en 6 cuotas a partir de este mes de mayo. Esto permitirá dinamizar el comercio y la economía local, para seguir creciendo en el empleo privado registrado, que tiene a Catamarca liderando en el ranking de crecimiento nacional. — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) May 12, 2023

La decisión, de este nuevo refuerzo salarial fue tomado durante una reunión de trabajo que mantuvo en la mañana de este viernes con las ministras de Economía, Alejandra Nazareno, y de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, “es en el marco del compromiso del Gobierno provincial para mantener el poder adquisitivo de los salarios y seguir sosteniendo el crecimiento de la economía local”, indicaron.

“El anuncio realizado por el Gobernador se sumará al acuerdo salarial vigente y a las medidas ya anunciadas el 1 de mayo”, explicó la ministra Soria y agregó que la primera cuota del bono anunciado se pagará el próximo jueves 18 de mayo. “Cabe resaltar que Catamarca sigue liderando la generación de puestos de trabajo en el sector privado a nivel nacional, siendo los principales de crecimiento la minería, la construcción, la industria y el turismo”, se acotó.