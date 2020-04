Jalil dijo que el 4 de mayo podría comenzar una flexibilización mayor de la cuarentena

A pesar de que el Gobierno nacional permitió que algunas provincias puedan avanzar con una flexibilización mayor de la cuarentena a partir de este semana y que Catamarca no cuenta con ningún caso de Covid-19, el Comité Operativo de Emergencia (COE) definió que, por ahora, en la provincia no se habilitarán nuevas actividades (ver página 6).

Por su parte, el gobernador Raúl Jalil adelantó que la intención del Gobierno provincial es realizar una apertura mayor del aislamiento obligatorio a partir del lunes 4 de mayo. En una entrevista con Cadena 3, el mandatario provincial dijo que “la apertura tiene que venir con un cambio cultural profundo. Hay que ir con un protocolo diferente. Hemos trabajado bien, pero hay que ser cautos”.

En esa línea, Jalil hizo referencia al ingreso de personas a Catamarca, luego de que el Gobierno nacional permitiera el tránsito en el país para aquellas personas que, por diferentes aspectos habían quedado varadas en otras provincias, puedan regresar a su lugar de residencia. “Queremos ser muy cautos porque hemos tenido el ingreso más o menos de mil personas aproximadamente en toda la provincia de lugares donde hay circulación del virus”, advirtió en referencia a cuál es la razón de la reticencia de la Provincia para habilitar más rápido nuevas actividades.

El gobernador anticipó que una flexibilización mayor podría darse desde la próxima semana, respetando ciertos protocolos y no descartó que se implemente un sistema por el cual las personas tendrán permitido realizar algunas actividades determinados días, de acuerdo a su número de DNI. “Dejaremos pasar esta semana para abrir la obra privada, etcétera, recién el 4 de mayo, con un curso de capacitación. Creo que esa sería la medida a tomar y, tal vez, habilitar más actividades, pero de acuerdo a los números de DNI”, indicó.



Diálogo con Meoni

Por otra parte, ayer, el gobernador Jalil se comunicó con Mario Meoni, en el marco de una serie de videoconferencias que el ministro de Transporte de la Nación realizó con autoridades de todas las provincias, para analizar medidas de prevención en relación a la emergencia por coronavirus, el retorno del servicio de transporte de larga distancia y nuevas herramientas para mejorar el cuidado de los pasajeros.

Sobre las conversaciones con los mandatarios provinciales, el ministro Meoni explicó que dialogaron sobre “lo que significa el transporte para el interior de las provincias, el transporte de larga distancia y cómo vamos a renovar de aquí en más, a partir de la pandemia. Estamos viendo cómo colaborar con cada una de las provincias para trasladar a las personas de un lugar a otro, con todas las dificultades que hay en el país”