Jalil habló sobre el reclamo en Quiroz: Tenemos que ser todos responsables

El gobernador de la única provincia sin Coronavirus en diálogo con el programa de Antonio Laje en A24 explicó no sólo la situación económica de Catamarca y los controles que se manejan en los pasos fronterizos. En este sentido, Raúl Jalil explicó sobre los camioneros y los repatriados. “Nosotros elegimos que la cuarentena sea en la casa y no en hospitales y le quiere agradecer eso a la gente” y luego explicó los mecanismos que se aplican en cada ingreso.

Al hablar de los pasos fronterizos y señalar que tanto para entrar o salir, se debe tener el permiso nacional, el mandatario comentó lo sucedido en Quiroz este fin de semana. “Hemos tenido infracciones pero también ayuda el pueblo. En el día de ayer tuvimos gente que quiso ingresar a un pueblo y no cumplía con el aislamiento. La gente se levantó e hizo bn piquete. Creo que en estos todos tenemos que ser responsables”.

En el medio de estos temas, el mandatario habló de las ayudas económicas emitidas por Alberto Fernández y hasta se refirió sobre el Papa Francisco. “Estamos teniendo desde Presidencia de la Nación mucha ayuda, porque de cada cuatro catamarqueños, uno tiene el IFE y eso nos permite a los gobiernos atenuar, porque hoy, como decía el Papa Francisco, se debe estar con los que menos tienen”.

Sobre el final de la entrevista televisiva, el mandatario sentenció en referencia al cero de nuestra provincia que “sabemos y es muy probable que el virus va a llegar y hay que ser muy prudente”.