Jalil: "No deben depender del gobernador de turno para poder ser planta permanente"

A media mañana el gobernador de la provincia visitó Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, en un recorrido de obras y acompañamiento a los ediles chacareros.

De paso por la comuna de Susana Zenteno recorrió la obra de remodelación de la Plaza de San Isidro y en el dialogo que mantuvo con la prensa, Jalil refirió la reunión que mantuvo más temprano con el equipo del Ministerio de Hacienda. En este sentido comentó que se estuvo programando la situación financiera de la provincia y señaló “insisto que gracias a la administración de nuestra ex gobernadora y a lo que estamos realizando ahora estamos relativamente bien. Hay que tener mucho cuidado con la pospandemia pero creo que también es una oportunidad para nuevos emprendimientos y de las economías regionales”.

Anunció además que entre hoy y mañana la Provincia va a enviar un pedido de préstamo para poder continuar con la obra pública. Sobre este particular el primer mandatario indicó “esto es parte del fideicomiso con que nos está ayudando el Presidente Fernández, así que con eso las cosas de a poquito se van a normalizar”.

Luego apuntó a la oposición y dijo “ellos se quejan pero lamentablemente nunca hubo un trabajo serio. Lucía quiso reformar la Constitución, en la que quitaba privilegios a los políticos y ellos no lo aceptaron. Nosotros vamos a insistir con eso. No sé cuál va a ser el camino pero creo que es el momento en que los políticos nos sentemos a resolver los problemas de la gente.

Sobre la reforma laboral refirió que el ministro de Gobierno, Jorge Moreno se reunirá con los sindicatos para seguir dialogando sobre este particular. “Hay muchas cosas muy buenas de esta reforma, como ser que haya un solo ingreso para todos los empleados públicos, sean del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. No deben depender del gobernador de turno para poder ser planta permanente. En este momento hay siete mil personas que no pueden acceder a este beneficio”, sentenció.