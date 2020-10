Jalil pretende que la formación de los policías también dependa de Ciencia e Innovación

El gobernador Raúl Jalil volvió a referirse al proyecto de traspaso de los IES del Ministerio de Educación hacia el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica y adelantó que la intención del Gobierno es que esa cartera también esté a cargo de la formación de los futuros policías de la provincia.

En ese marco, señaló que se podría agregar la palabra formación al nombre del actual Ministerio de Ciencias e Innovación Tecnológica y sostuvo que la intención no es que desaparezcan algunas carreras, sino al contrario, dotar a los IES de un mayor presupuesto. “Lo que queremos nosotros es que los IES sean parte del Ministerio de Ciencia e Innovación y es probable que le agreguemos la palabra formación. Inclusive, también de la formación policial, porque en algún momento la escuela tanto de oficiales como de suboficiales tiene que depender de un instituto donde se forme a las personas tanto para el sistema educativo, como para la Policía”. señaló en una entrevista con la TV Pública.

El mandatario reiteró la necesidad de una reforma de los institutos de educación superior, que permita adaptar la formación a las necesidades y demandas del mercado laboral de la provincia. “Hay que formar docentes no solo para el sistema docente, sino formar docentes para el sistema privado porque nosotros tenemos que pensar que nuestro gran desafío es la actividad privada” apuntó y reiteró que “para eso no es necesario despedir a nadie”.

En esa línea, insistió en que no habrá despidos en los IES, “ya lo hemos dicho 20 veces” y recordó que, probablemente, ese es un aspecto en el que insisten quienes rechazan la reforma porque “está la política de por medio” y también porque también “siempre hay resistencia al cambio”.

Por último, remarcó que la intención es brindar más presupuesto a los IES, todo lo contrario a lo que se plantea en los fundamentos de quienes rechazan la iniciativa.



Prórroga del presupuesto

Jalil también fue consultado respecto de la asignación de recursos del Presupuesto General a la perspectiva de género y el gobernador anticipó que probablemente solicite a la Legislatura una prórroga en el plazo para enviar el proyecto. “Se está trabajando ahora en el presupuesto, en modo pandemia digo yo, porque no cuesta mucho y es muy probable de que pidamos una prórroga”, anticipó.

En este sentido, la fecha establecida por la Constitución de la Provincia para presentar el proyecto es el 30 de noviembre.

Respecto de la perspectiva de género incluída en el proyecto de ley, indicó que la ministra de Planificación, Susana Peralta, está abocada a ese punto, pero aclaró que debido a la crisis generada por la pandemia, “le he pedido que vayamos despacio en cuanto al tema de las partidas, que vayamos en tema gradual”.

En cuanto a la situación económica de la provincia, señaló que, a pesar de la crisis, es mejor que la de muchas provincias. “Tenemos nuestros ahorros, pero por la crisis hemos perdido recursos porque, prácticamente, hemos perdido un mes y medio de recaudación nacional por la baja de la actividad económica”, indicó.



Código Minero

El gobernador también hizo referencia al proyecto de reforma del Código de Procedimiento Mineros que envió a la Legislatura para su tratamiento y destacó como uno de los puntos más importantes la prioridad que se establece para la empresa estatal CAMYEN solicite las áreas mineras que sean liberadas.

“Lo central del Código Minero es que cuando un pedimento quede vacante, CAMYEN, que es la empresa minera provincial, tenga la oportunidad de tomarlo a ese pedimento. Es muy parecido a lo que hizo Néstor Kirchner con FORMICRUZ, que es una empresa parecida a CAMYEN, que tiene muchos pedimentos en Santa Cruz y que es socio de las empresas mineras”.

A su vez, también defendió la modificación de la autoridad a cargo de otorgar las concesiones, que pasaría del Juzgado Electoral y de Minas hacia el Ministerio de Minería, al señalar que “el juez queda como una etapa de revisión”.

Por último, destacó la modernización que se plantea en la reforma, que a su vez sumaría una mayor transparencia. “Le agregamos para la trasparencia, un portal para que se vea qué es lo que se vende y cuánto se vende, porque si no un gobernador se entera a través de los edictos”, indicó y dejó clara su postura de que en Catamarca “la minería es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro”.



Obras

El mandatario provincial también se refirió a algunas obras de infraestructura encaradas por su Gobierno y destacó algunos proyectos que aún no se habían anunciado. Entre ellos, mencionó que, además del Polo de Salud, planificado en la zona de la Circunvalación Néstor Kirchner, “estamos pensando en los talleres de Vialidad, que es un lugar céntrico, de tratar de trasladar en algún momento el hospital San Juan Bautista ahí. Ya vamos a empezar con el proyectos, pero son proyectos que demoran 3 o 4 años porque son inversiones de 2.000, 3.000 millones de pesos o más”.

También anticipó que “la semana que viene va a ingresar una expropiación a la Legislatura para hacer el dique La Florida, que es el dique Jumeal 2 que queda entre el Camping Municipal y el Jumeal”.