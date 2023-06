Jalil se reunió con Fernández para pedir que interceda para lograr una "fórmula de unidad"

Este jueves, cuando restan 48 horas para que venza el plazo de presentación de candidaturas, el gobernador Raúl Jalil junto a su par, Gerardo Zamora de Santiago del Estero se reunieron con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada con el objetivo de pedirle que haya una lista de unidad del oficialismo.

Representando los mandatarios oficialistas, Jalil y Zamora insistieron nuevamente en una sola lista, y una sola fórmula. En este sentido, ponen su apuesta en el Presidente para que se logre esto e interceda para pedirle a Daniel Scioli y Agustín Rossi, que bajen sus candidaturas para evitar así unas PASO. No obstante, esto se perfila complicado puesto que Fernández ya ha mostrado estar alineado con la candidatura de Scioli y Tolosa Paz, mientras que el sector de Cristina Kirchner aboga por la fórmula de Wado de Pedro y Juan Manzur, aunque no estaría confirmada.

Durante el fin de semana largo Sergio Massa y Juan Manuel Olmos visitaron al Presidente en la Quinta de Olivos y le pidieron exactamente lo mismo: lista de unidad. Quienes frecuentan a Fernández dicen que con Scioli completamente lanzada a la carrera presidencial, ya no hay margen para poder bajarlo.

Massa, los gobernadores y los intendentes del conurbano ejercieron una fuerte presión en las últimas horas para que haya una lista de unidad en el peronismo. Desde el kirchnerismo intentaron imponer trabas electorales a Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz para que declinen sus candidaturas pero no lo lograron.

El ex motonauta lanzará su candidatura presidencial esta tarde a las 19. Será con un acto en el Teatro ND Ateneo, ubicado en el centro porteño. Una señal de que no tiene intenciones de bajar su candidatura y de que competirá en las elecciones internas de Unión por la Patria.