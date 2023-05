Jalile confirmó sus aspiraciones a la intendencia y dejó abierta la posibilidad a las PASO

Una de las figuras presentes en la presentación de la candidatura de Alfredo Marchioli, fue la de Gustavo Jalile, ex intendente de Valle Viejo, Consultado por La Unión sobre la figura del presidente de la UCR, el chacharero fue contundente: “Es una buena persona y un gran candidato. Los catamarqueños creo que están necesitando de alguien de este tamaño de dirigente para poder sacar adelante la provincia”.

Consultado sobre su propia cantidatura y un nuevo mandato, recordó que su sector ya hizo la presentación y que de no haber acuerdo, se debería a las PASO. Luego aunque no quiso evaluar la gestión de Susana Zenteno, deslizó: “hay cosas que se dicen en una sola palabra. Se olvidar del cumpleaños del departamento Valle Viejo y si alguien de olvida del cumpleaños de su madre, su padre o sus hijos, ya lo he dicho todo”.