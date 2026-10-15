Jesús Rodríguez presentó "Huella Democrática" y pidió un proyecto de país sólido

El economista y dirigente radical Jesús Rodríguez presentó en Catamarca su libro "Huella Democrática", una obra centrada en la experiencia política y económica del gobierno del expresidente Raúl Alfonsín, durante el primer turno democrático de la Argentina tras la instauración de la democracia.

En su visita a la provincia, Rodríguez manifestó su entusiasmo por la posibilidad de compartir el contenido de la publicación y explicó que el libro recibió un premio en la categoría de ensayo de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. El trabajo aborda una etapa de la historia argentina que, según señaló, estuvo marcada por la necesidad de dejar atrás dos patologías que afectaron al país durante todo el siglo XX.

La presentación constituyó también una oportunidad para reflexionar sobre las enseñanzas de aquella experiencia de gobierno y su relación con los desafíos actuales. A partir de ese recorrido histórico, el dirigente radical puso el foco en la calidad de las instituciones, el funcionamiento del sistema político y la necesidad de contar con objetivos nacionales que trasciendan las disputas por el poder.

Durante el diálogo con la prensa, Rodríguez sostuvo que la historia ofrece enseñanzas, aunque no siempre existan alumnos dispuestos a aprenderlas. Desde esa perspectiva, planteó que el desarrollo económico y social no depende exclusivamente de la elección de los gobernantes, sino también de las condiciones institucionales en las que ejercen sus funciones.

División de poderes, independencia y límites al poder

Uno de los ejes centrales de sus declaraciones fue la defensa de las instituciones democráticas como condición para alcanzar resultados positivos en materia económica y social. Rodríguez remarcó que la elección de las autoridades mediante mecanismos democráticos debe estar acompañada por una estructura institucional capaz de garantizar controles, derechos y límites al ejercicio del poder.

En ese sentido, enumeró los principios que, a su entender, deben sostener el funcionamiento de una democracia:

División e independencia de los poderes del Estado.

Control recíproco entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Rendición de cuentas por parte de quienes ejercen responsabilidades públicas.

Garantía de derechos para todos los ciudadanos, con especial atención a las minorías.

Respeto por el principio liberal de establecer límites al poder.

Para el dirigente radical, estos elementos no constituyen cuestiones secundarias ni meramente formales, sino componentes necesarios para que el sistema político funcione adecuadamente. Según expresó, cuando las instituciones operan de manera correcta, existen mejores condiciones para obtener resultados.

Como ejemplos de ese funcionamiento, mencionó a Chile y Uruguay, países a los que aludió al explicar su planteo sobre la relación entre las instituciones y los resultados de gobierno. En contraste, cuestionó las deformaciones que observa en la Argentina, particularmente el hiperpresidencialismo, los avances sobre las atribuciones de los poderes Legislativo y Judicial y la ausencia de diálogo y acuerdos políticos.

"Cuando no se dialoga, cuando no hay acuerdos, las consecuencias están a la vista", advirtió, al señalar que los desequilibrios institucionales tienen efectos que exceden el funcionamiento interno del sistema político.

Deuda, equilibrio fiscal y necesidad de exportar más

En el plano económico, Rodríguez se refirió al endeudamiento y sostuvo que la deuda es consecuencia de distintas situaciones acumuladas en el pasado. Frente a ese escenario, planteó dos condiciones que consideró fundamentales para la economía argentina: exportar más de lo que se importa y alcanzar el equilibrio fiscal.

"La deuda es la consecuencia de muchas situaciones del pasado. Hace falta, primero, exportar más que importar, y segundo, tener un equilibrio fiscal. Y yo creo que ese es un aprendizaje que tenemos que hacer los argentinos para siempre", expresó. Su planteo vinculó el ordenamiento de las cuentas públicas con la necesidad de fortalecer la capacidad de la economía para generar recursos mediante el intercambio comercial. En ese marco, sostuvo que ambas cuestiones deben formar parte de un aprendizaje permanente para la sociedad argentina.

Sin embargo, el dirigente también advirtió sobre las dificultades económicas y sociales que, según señaló, afectan a distintos sectores. En particular, mencionó los problemas relacionados con el empleo y los salarios, además de las complicaciones que enfrentan las provincias como consecuencia de la caída de la recaudación.

Rodríguez incluyó en ese diagnóstico los recursos de los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Afirmó que se trata de datos oficiales y públicos que, desde su perspectiva, no pueden ser ignorados ni puestos en discusión.

"Ya señalé el problema del empleo y el problema del salario. Del mismo modo, las dificultades de las provincias por la caída de la recaudación, tanto nacional como provincial y municipal", manifestó.

A partir de esa descripción, hizo un llamamiento a actuar con responsabilidad y a reconocer las dificultades que atraviesa el país. Su advertencia apuntó a la necesidad de que las discusiones económicas y políticas tengan en cuenta tanto las condiciones fiscales como sus consecuencias sobre el trabajo, los ingresos y las administraciones provinciales y municipales.

La pérdida de puestos de trabajo

Al referirse al escenario político y económico de cara al próximo año electoral, Rodríguez consideró que uno de los principales desafíos consiste en exigir que los gobernantes cuenten con un proyecto de país, en lugar de concentrarse exclusivamente en la conservación o ampliación de su poder.

"Tenemos que saber y pensar y reclamar que los gobernantes tengan un proyecto de país. A veces vemos que los gobernantes tienen un proyecto de poder", sostuvo.

En ese contexto, cuestionó al presidente de la Nación al afirmar que su proyecto actual está orientado a la reelección. "Entonces ahora lo que tenemos es un presidente cuyo proyecto es la reelección. Es un proyecto para un grupo, pero no para los argentinos", expresó.

La crítica se relacionó con su planteo sobre el rumbo que debería seguir la Argentina y la necesidad de establecer objetivos capaces de beneficiar al conjunto de la sociedad. Para Rodríguez, el país debe aspirar a construir una sociedad pujante, con perspectivas de progreso y capacidad para generar empleo privado.

Como parte de su argumentación, aportó una cifra concreta sobre la situación laboral: en los últimos dos años se perdieron 350.000 puestos de trabajo registrados. El dirigente utilizó ese dato para reforzar su reclamo de una estrategia nacional que contemple la creación de empleo y las condiciones necesarias para sostener el desarrollo. Su planteo puso en primer plano la distancia que, a su entender, existe entre un proyecto orientado a la continuidad de un gobierno y otro que establezca metas de progreso para la sociedad.

La preocupación por el empleo se sumó así a los cuestionamientos que había formulado sobre los salarios, la caída de la recaudación y las dificultades de las administraciones provinciales. En conjunto, esos aspectos integraron el diagnóstico que presentó durante su visita a Catamarca.

El mensaje de la UCR frente a la polarización

Rodríguez también se refirió al papel que debe desempeñar la Unión Cívica Radical (UCR) en la construcción de una alternativa política para la Argentina. En su intervención, sostuvo que el país necesita recuperar un mensaje esperanzador, orientado al futuro y basado en el respeto entre los ciudadanos.

Para el dirigente, esa propuesta debe apoyarse en el respeto por la ley y en la subordinación a la Constitución, además de incorporar valores como la prudencia, la ponderación y la moderación.

"La Argentina necesita del mensaje de la Unión Cívica Radical. La Argentina necesita de un mensaje esperanzador, de futuro, que sea capaz de respetarnos entre todos los argentinos, de respetar la ley y la subordinación a la Constitución, la prudencia, la ponderación, la moderación", afirmó.

Su planteo ubicó al radicalismo ante el desafío de participar en la construcción de una opción política que pueda ofrecer una perspectiva distinta frente a las alternativas que dominan la discusión pública.

En ese sentido, Rodríguez consideró que la UCR debe ser parte de una construcción que no quede limitada a la confrontación entre los principales polos políticos. "Y el radicalismo debe ser parte de la construcción de una alternativa por fuera de la polarización tóxica que nos quieren presentar como único camino", señaló.

La convocatoria sintetizó varios de los ejes desarrollados durante la presentación de "Huella Democrática": la defensa de las instituciones, el respeto por la Constitución, la necesidad de acuerdos, la responsabilidad económica y la construcción de un proyecto nacional que contemple el empleo y el progreso.