Kicillof criticó el Pacto de Mayo y puso condiciones para firmarlo: "Parece una amenaza"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este lunes el 152° periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. Con un discurso centrado en marcar las diferencias con la gestión del presidente Javier Milei y una respuesta a la convocatoria al “Pacto de Mayo”. “Después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo”, dijo.

Para participar de la convocatoria, Kicillof mencionó siete condiciones:

La inmediata reactivación de las obras públicas frenadas caprichosamente que afectan la vida de los 135 municipios. El respeto al federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente birlados a las provincias. La devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes y los fondos para las universidades y el transporte. La urgente distribución de los recursos destinados a los comedores y los medicamentos. La derogación del DNU ilegal e inconstitucional, según todos los especialistas de todas las vertientes y que es el marco para el saqueo de recursos provinciales que se viene realizando. El firme rechazo al delirante proyecto de dolarización, que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y que favorecería únicamente al narcotráfico. El dragado del Canal Magdalena y la defensa irrestricta de nuestra patria y nuestra historia, con el firme reclamo por la soberanía en Malvinas.

Tras hacer un repaso ante legisladores, jueces, intendentes, funcionarios de su gabinete, entre otros dirigentes políticos y sociales sobre los ejes principales de su primer mandato en la provincia de Buenos Aires y en los objetivos para este año, fundamentalmente, ante un Gobierno nacional decidido a recortar fondos coparticipables a las provincias.

Parte de la respuesta a Milei hizo referencia a la legitimidad, a la que suele apelar el Presidente. El gobernador bonaerense remarcó los casi 20 puntos de diferencia que obtuvo respecto del segundo candidato, en las elecciones de 2023, y también mencionó el aval ciudadano a los intendentes.

Declaraciones de Kicillof en la Legislatura:

“En virtud de la gravedad inédita del contexto, hoy no puedo limitarme a hacer la tradicional exposición, centrada exclusivamente en el desarrollo de la gestión de nuestro ámbito bonaerense. El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial”, comenzó planteando el gobernador, en lo que fue el inicio de su exposición para confrontar con Milei.

Tras mencionar que La Libertad Avanza no ganó en ninguna gobernación ni intendencia del país, Kicillof consideró que esto “implica que el Presidente deberá aprender a convivir con gobernadores elegidos a través de los mismos mecanismos que lo transformaron en presidente. Aunque le cueste debe comprenderlo: la democracia se trata de respetarnos mutuamente y cumplir con la Constitución, con las responsabilidades de cada uno y con las leyes. No se trata de apretar, extorsionar, fundir, amenazar, insultar y agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas o proyectos”.

“La Argentina adoptó un régimen representativo, así que Milei debe respetar a los diputados, a los gobernadores y a todas las autoridades elegidas por el pueblo. La Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias”, agregó más tarde.

Luego de mencionar que “en la campaña electoral repitió hasta el cansancio que el ajuste esta vez no era para los trabajadores, la clase media o los más vulnerables”, el gobernador sostuvo que “Milei aplicó su famosa motosierra, pero la apuntó a los ingresos de los jubilados, de los trabajadores formales e informales, de los públicos y de los privados”.

“Lo escuchábamos declamar el viernes, para regocijo de los trolls que poblaban de los balcones del Congreso, que se ajustó a la política. Como se ve, es puro verso. La motosierra se aplicó sobre los jubilados, los laburantes, los pueblos de las provincias, las asignaciones familiares, las universidades nacionales. Para ser justos y exhaustivos, no todos los renglones del gasto se redujeron, hubo una partida que creció fuerte: fue el pago de servicios de la deuda externa, que se incrementó un 139% en términos reales”, remarcó.

Kicillof también cuestionó la paralización de la obra pública. “Cuándo Milei defiende orgulloso el ajuste, tal vez no comprende o tal vez no le importa el daño que causa parar las 900 obras que el gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Y agregó que “son obras fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de los bonaerenses”. “Esas obras nunca las podría hacer un privado simplemente porque no dan ganancia, ni tampoco las financiarán los vecinos porque exceden sus presupuestos familiares. O las hace el Estado o no hay dignidad en la provincia de Buenos Aires”. “Las obras se tiene que reiniciar de manera urgente”, reclamó.