La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Etiquetado Frontal

Luego de más de un año y medio de pandemia, la Cámara de Diputados retomó la presencialidad plena con una sesión que, después de varios tiras y aflojes, sancionó finalmente la Ley de Etiquetado Frontal.

En una sesión maratónica, que prometía extenderse por más de 30 horas, oficialismo y oposición aprobaron -con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones- la ley que busca brindar información sobre los alimentos que consumimos a partir de un sistema de etiquetado que advierte sobre la presencia de excesos de azúcares, grasas o sodio.

Si bien el temario había sido fruto del consenso alcanzado entre el Frente de Todos y Juntos Por el Cambio luego de varias jornadas de negociaciones, la campaña electoral no pudo evitar colarse en la sesión y convirtió las primeras horas del debate en un ring televisado de cruces y chicanas.

"Esta ley no hace más que reafirmar lo que dice la Constitución sobre el derecho de los consumidores a una información clara y veraz. No estamos legislando, por más lobby que haya habido, sobre ninguna industria, no queremos prohibir la comercialización de ningún alimento. Solo queremos asegurarle al consumidor que le estamos dando información concisa de lo que consumimos", explicó Cecilia Moreau, al inicio de la sesión que aprobó la ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

El proyecto, mejor conocido como "Etiquetado Frontal", fue sancionado al filo de la medianoche con el apoyo mayoritario de los bloques (a pesar de que muchos de ellos bloquearon el tratamiento hace un par de semanas). Con más de 50 oradores inscriptos, y luego de apartamientos de reglamento, el debate se extendió durante más de 8 horas.